Birecik Patlıcanında Ekim Zamanı: Kadınlar Toprağa Fideleri Dikti

Tescilli Birecik Patlıcanda ekim zamanı

Şanlıurfa yemeklerinin vazgeçilmez sebzesi toprakla buluşuyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa yemeklerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tescilli Birecik Patlıcanında ekim zamanı geldi. Özenle yetiştirilen fideler, kadınların ellerinde toprakla buluşuyor.

Kendine has tadıyla Türkiye'nin başka bölgelerinde yetişmeyen tescilli Birecik Patlıcanında ekim zamanı geldi. Şubat ayında seralara ekilen tohumlar, fideye dönüştükten sonra sökülerek tarlalara götürülüyor. Erkekler daha önceden sürülen ve özenle hazırlanan fide yataklarına su bırakırken kollarını sıvayan kadınlar ise ellerine aldıkları fideleri hassa bir şekilde toprağa saplayarak köklerini bulamaç haline gelen çamurla kapatıyor. Kadınlar, nisan ayını sonlarında başladıkları ekimi, mayıs ayının ortalarına doğru bitiriyor. Güçlenmesi için belli bir süre sulanan fidelerin üzerindeki çatlamış toprak ise birkaç gün sonra çapa yapılarak ufalanıyor.

Tadı nedeniyle büyük ilgi görüyor

Yaklaşık 2 buçuk ay bakımı yapılan fideler, 2 buçuk ayda erişkinliğe ulaşıp ürün vermeye başlıyor. Belli bir olgunluğa gelen patlıcanların hasadına ise temmuz ayının ortalarında başlanıyor. Patlıcan Kebabı, Tepsi Kebabı, musakka gibi bir çok yemekte kullanılan Birecik Patlıcanı, Şanlıurfa'da olduğu kadar ince kabuğu, aroması ve farklı tadı nedeniyle Türkiye'nin başka yerlerinde de büyük ilgi görüyor.

Nisan ayında ekimlerine başlandı

Uzun yıllardır Birecik Patlıcanı üreten çiftçi İmam Görenler, fide ekiminin mayıs ayının ortalarına kadar devam edeceğini belirterek, " Şu anda Birecik Patlıcanını toprakla buluşturma zamanı. Seralarda ektiğimiz fideleri söküp tarlada ekimini yapıyoruz. Bu tohum ata tohumu, kendimiz ekip kendimiz tohumunu kaldırıyoruz. Şubat ayının ortasında tohumunu ektik ve 15 nisanda ekime başladık. Bir haftadan beridir dikimlerimiz başladı. Mayıs ayının ortasına kadar dikimlerimiz devam eder. Suyu Fırat Nehrinden geliyor, toprakları da kumluktur. Zaten yetişme sebeplerinden biri de Fırat Nehri suyu olmasındandır, havasındandır. Başka yerlerden fide istiyorlar, dikiyorlar ama maalesef yetişmiyor. Sadece buraya has bir patlıcandır" dedi.

Bölgeye has bir patlıcan

Ekimin nasıl yapıldığını da gösteren İmam Görenler," Burada ekim yapan kişiler tecrübeli kişilerdir. Biz herkese ektirmiyoruz çünkü bu sebze çok naziktir. Patlıcanlar Haziranın son gülerinde artık ufak ufak çıkmaya başlar. Temmuz ayının ortalarında ise toplayıp satışlarımız başlar" diyerek patlıcanın belli özellikleri nedeniyle bu bölgeye has olduğunu dile getirdi.