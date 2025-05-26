Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi

Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi
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Tiryakileri üzecek bir zam haberi daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. İşte yeni fiyat listesi...

Sigara fiyatlarına ardı ardına gelen zamlar devam ediyor.

BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM

Son olarak Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. Dündar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bir maliyet zammı da sigaraya, JTİ sigara grubuna zam geldi" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR 100 TL'YE DAYANDI

Yeni fiyat listesine göre, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 75 liraya yükselirken en pahalı sigara da 91 lira oldu.

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren (27 Mayıs) geçerli olacak.

Dündar'ın paylaşımı ve yeni fiyat listesi şu şekilde;

Bir sigara grubuna daha zam

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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