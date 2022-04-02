BiP ve Tohum Otizm Vakfı güçlerini birleştirdi

İletişim ve yaşam platformu BiP'te, otizmli olan çocukların ailelerinin, otizm ve özel eğitime dair sorularına uzman doktor ve öğretmenlerden yanıt bulabilecekleri profesyonel bir iletişim kanalı kuruldu. Tohum Otizm Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen 'Cana Yakın' projesiyle ailelerin bu süreçte yalnız hissetmemeleri ve ihtiyaç duymaları halinde kapsamlı, hızlı ve güvenilir bir mecraya erişebilmeleri hedefleniyor.

Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen 'Cana Yakın' projesi, otizmli çocukların ve ailelerinin rehberlik ve psikolojik ihtiyacını karşılayacak. Aileler, iletişim ve yaşam platformu BiP'te açılan Cana Yakın kanalı sayesinde ihtiyaç duydukları güvenilir bilgi ve desteğe sürekli olarak erişebilecek, rehberlik hizmeti ve eğitim programlarından yararlanabilecek.

YÜKSEKTEPE: FARKLILIKLARI DA TEKNOLOJİLERİMİZLE KAPSAYAN BİR ŞİRKETİZ

BiP'in kapsayıcılık konusunda teknolojilerle sosyal faydayı birleştirmeye odaklandığına dikkat çeken BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, "Kapsama alanımızı yalnızca üstün teknolojilerimizle değil, farklılıkları kapsayan toplumsal fayda odaklı projelerimizle de artırıyoruz. BiP Ailesi olarak ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için toplumun her kesiminin fırsat eşitliğine sahip olmasını önemsiyor, bu yönde somut adımlar atıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, otizmli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onları hayatın içine daha fazla katmak için 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Cana Yakın projesini hayata geçirdik. Çocuklarımızın eğitim süresince bilinçli ebeveyn desteği alabilmeleri çok önemli ancak aileler, otizme dair bilgi alabilecekleri güvenilir bir mecra bulma konusunda zorluk yaşıyor. Biz de bu ihtiyaçtan yola çıkarak, Tohum Otizm Vakfı ile iş birliği yaptık ve BiP üzerinden ebeveynlerin ihtiyaç duydukları rehberlik ve danışmanlık desteğini alabilecekleri Cana Yakın projesini hayata geçirdik. Bu vesileyle bir kez daha otizmin bir eksiklik değil; bir gelişimsel farklılık olduğunu vurgulamak, bu süreçte ailelere de yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz" dedi.

Yaptığı açıklamada otizmlilere olan desteği ve duyarlılığı için BiP'e teşekkür eden Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel ise" Türkiye'de 0-19 yaş aralığında 1 milyon 900 bin civarı otizmli birey olduğu tahmin ediliyor. Tanı sonrası eğitime giden süreçte ve eğitim dönemi boyunca aileler birçok bilgi ve danışmanlık desteğine ihtiyaç duyuyor. Yaptığımız iş birliğiyle Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları'nda yüz yüze verdiğimiz bu destek hizmetini zamandan ve mekandan bağımsız bir hale getirerek, Türkiye'nin her yerinde yaşayan otizmli bireyler ve ailelerin erişimine açmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Faydalanmak isteyen tüm aileleri iletişim platformu BiP üzerinden Cana Yakın kanalına bekliyoruz" diye konuştu.

ERİŞİM NASIL SAĞLANACAK?

Cana Yakın kanalını kullanmak isteyenler, BiP uygulamasında bulunan Keşfet bölümünden kanalı seçerek takip edilebilecek. Ayrıca kanal içinde otizmle ve özel eğitimle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek. Kullanıcılar, otizm hakkında danışmak istedikleri konular için kanal üzerinden online randevu alarak Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kurumları'nın uzman eğitimcileriyle BiP'te canlı olarak görüşebilecekler.