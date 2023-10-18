BİNTSO Konferans Salonuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz'ın İsmi Verildi
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Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) olağanüstü meclis toplantısında, oy birliğiyle konferans salonunun ismi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz Konferans Salonu olarak belirlendi.
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının (BİNTSO) konferans salonuna, oy birliğiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz'ın ismi verildi.
BİNTSO, olağanüstü meclis toplantısında konferans salonunun ismini belirledi. Meclis Başkanı Doğan Koç başkanlığında toplanan üyeler, oy birliğiyle konferans salonunun ismini görüştü. Yapılan görüşmeler sonucunda oy birliğiyle konferans salonunun ismi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Cevdet Yılmaz Konferans Salonu oldu.
Başkan Koç, kararın hayırlı olmasını diledi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi