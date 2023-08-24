BİNTSO Başkanı Yangın Sonucu Zarar Gören Esnafları Ziyaret Etti

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın sonucunda zarar gören esnafları ziyaret etti. Çintay, esnaflara destek sağlamak ve ticaretlerine yeniden başlamaları için yardım yapacaklarını belirtti.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın sonucunda zarar gören esnafları ziyaret etti. Çintay, "Bingöl Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşanan yangın sonucu zarar gören esnaflarımıza elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Yeniden ticaretlerine başlayabilmeleri için gerekli her türlü yardımı yapacağız" dedi.

BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, beraberindekilerle birlikte Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangın sonucunda zarar gören esnafları ziyaret etti. Esnaflarla uzun süre sohbet eden Çintay, yangından zarar gören esnaflar için destek sağlamak istediklerini söyledi.

Talepleri dinleyen Başkan Çintay, "Bingöl Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşanan yangın sonucu zarar gören esnaflarımıza elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Yeniden ticaretlerine başlayabilmeleri için gerekli her türlü yardımı yapacağız. Amacımız, iş yerlerinin tekrar faaliyete geçmesine katkıda bulunarak, yerel ekonomimizi canlandırmaktır" diye konuştu. - BİNGÖL