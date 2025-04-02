Emekli ikramiyelerinde fark ödemeleri için tarihi belli oldu

Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası bir resmi tatil daha geliyor
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Putin'den son yılların en büyük çağrısı! Mesajlar gitmeye başladı

BİNTSO Başkanı Çintay'dan Boykot Uyarısı: Yerli Üretime Sahip Çıkılmalı

BİNTSO Başkanı Çintay'dan Boykot Uyarısı: Yerli Üretime Sahip Çıkılmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, boykot çağrılarının Türkiye ekonomisine zarar verdiğini belirterek, yerli ve milli şirketlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Çintay, bu firmaların toplumun değerleri olduğuna dikkat çekti.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, boykot çağrılarının Türkiye ekonomisine zarar verdiğini belirterek, milli değerlerin korunması gerektiğini vurguladı.

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, konuyla ilgili açıklamasında, ülkenin dört bir yanında yatırım yapan, istihdam sağlayan, üretim ve ihracatla Türkiye'nin gücüne güç katan yerli ve milli şirketlerin hedef haline getirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Bu firmaların günlük siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini ifade eden Çintay şunları kaydetti:

"Bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve her adımını memleketi için atan firmalarımız, günlük polemiklere alet edilmemeli; aksine desteklenmelidir. Türkiye'nin ekonomik gücü yerli üretimden geçiyor. Bugün her zamankinden daha fazla birlik olma, kendi değerlerimize ve işletmelerimize sahip çıkma zamanıdır. Güçlü Türkiye, güçlü yerli üretimle mümkündür."

Çintay, toplumun her kesimini milli firmalara sahip çıkmaya davet etti. - BİNGÖL

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.