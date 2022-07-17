Bingöl'ün köylerinde GES yapımına başlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'ün köylerinde GES yapımına başlandı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bingöl'ün köylerinde GES yapımına başlandı

Bingöl'ün bazı köyünde içme suyu sondajının elektriği ve elektrik maliyetini azaltmak için Güneş Enerji Santralleri (GES) yapımına başlandı.

Bingöl'ün bazı köyünde içme suyu sondajının elektriği ve elektrik maliyetini azaltmak için Güneş Enerji Santralleri (GES) yapımına başlandı.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, köylerde GES yapımına başlandığını duyurdu. Üçgül, yaptığı açıklamada, "Köylerimizde içme suyu sondajının elektriği ve bu elektrik ücretini ortadan kaldırmak için İçme Suyu Güneş Enerji Santralleri (GES) yapımına başladık. Yapımına başlanan yerlerinin bitiminde GES olmayan diğer köylerimizi de GES yapılması planlanmaktadır" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bingöl Güneş Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title