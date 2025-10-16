Haberler

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na Üye Oldu

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na Üye Oldu
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO), Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na (TATSO) üye olarak Avrupa iş dünyasında temsil edilecektir. BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, bu üyeliğin Bingöl'ün uluslararası düzeyde tanıtımına ve iş birliği fırsatlarına katkı sağlayacağını belirtti.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO), Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na (TATSO) üye olarak Avrupa sahnesinde yerini aldı. Bu üyelikle birlikte Bingöl iş dünyasının sesi artık yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa'da da duyulacak.

TATSO'nun 16. Olağan Genel Kurulu, T.C. Berlin Büyükelçi Gökhan Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel kurula, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AHK Türkiye Başkanı Bige Yücel, DIHK Başkanı Peter Adrian ve Türkiye'den çok sayıda oda-borsa temsilcisi katıldı. BİNTSO'yu temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay ve yönetim kurulu yer aldı. Başkan Kadir Çintay, genel kurulda BİNTSO'nun yanı sıra vekaletini aldığı 4 ilin oylarını da kullanarak toplam 5 oy ile Türkiye adına aktif bir temsil görevi üstlendi.

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, "Gelişen, büyüyen ve güçlenen Bingöl döneminde, ilimiz iş dünyasının sesi artık Avrupa'da da yankılanacak. Üyesi olduğumuz Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla ilimizi uluslararası düzeyde temsil etmekten büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.

Başkan Çintay, TATSO üyeliğinin sadece sembolik bir adım olmadığını, aynı zamanda Bingöl'ün yatırım, ihracat ve iş birliği kapasitesini artıracak somut bağlantıların da başlangıcı olacağını vurguladı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
