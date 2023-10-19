Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü Üreticilere Yüzde 20 Hibeli Destek Verdi

Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü, ORKÖY Projesi kapsamında süt sığırcılığı ve arıcılık alanında 62 üreticiye yüzde 20 hibeli destek sağladı. Toplamda 8 milyon lira kredi desteği verilen projede, vatandaşlar 2 yıl geri ödeme yapmadan 5 yıl boyunca taksitler halinde geri ödeme yapacak.

Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından üreticilere yüzde 20 hibeyle çeşitli destekler verildi.

Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, ORKÖY Projesi kapsamında 62 üreticiye süt sığırcılığı ve arıcılık alanında yüzde 20 hibeli destek verildiğini belirtti. Börü, "Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, ORKÖY Projesi çerçevesinde 2023 yılı içerisinde 12 orman köyümüzde 52 vatandaşımıza Süt Sığırcılığı ve 10 vatandaşımıza Fenni Arıcılık olmak üzere toplamda 8 milyon lira kredi desteği sağlanmıştır. Sağlanan ORKÖY kredilerinin yüzde 20'si hibe olmakla beraber, tahsisten itibaren 2 yıl geri ödeme yapılmayıp akabinde 5 yıl boyunca taksitler halinde geri ödemesi vatandaşlarımız tarafından yapılmaktadır. ORKÖY projemize her geçen gün vatandaşlarımız tarafından talepler artmaktadır" dedi. - BİNGÖL