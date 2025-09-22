Bingöl İş Dünyasına 119,9 Milyon TL Nefes Kredisi Desteği

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, oda üyelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yürütülen Nefes Kredisi programı kapsamında Bingöl iş dünyasına 119,9 milyon TL kredi desteği sağlandığını açıkladı.

Nefes Kredisi ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de iş dünyasını rahatlattı. Türkiye genelinde Temmuz 2025 itibarıyla başlayan başvurular kapsamında işletmelerin 2,5 milyon TL'ye kadar kredi kullanabildiği, kredilerin 6 ay ödemesiz ve toplamda 36 ay vadeli olarak sunulduğu, faiz oranının ise 24 aya kadar yüzde 38, 24 ayın üzerinde yüzde 37 olarak uygulandığı bildirildi. Kredilerin yüzde 80'i KGF kefaletiyle güvence altına alınırken, sürecin belirlenen bankalar aracılığıyla yürütüldüğü bildirildi. Bingöl'de ise oda üyeleri toplam 11 banka şubesi üzerinden söz konusu finansman desteğine erişim sağladığı aktarıldı. Nefes Kredisi'nin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin nakit ihtiyacını karşılamada ve yatırımlarını sürdürebilmelerinde önemli bir kaynak oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle yürütülen program çerçevesinde sağlanan desteğe ilişkin değerlendirmede bulunan Çintay, "Üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, TOBB ve KGF aracılığıyla toplam 119,9 milyon TL Nefes Kredisi sağladık. Yeni limit açılımı için TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde çalışmalarımız sürüyor. Bingöl iş dünyasının yanında olmaya devam ediyoruz" dedi. - BİNGÖL