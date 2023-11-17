Bingöl'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Bingöl Genç Sulaması Projesi ile 9 bin 450 dekar arazinin basınçlı borulu sistemle sulanması sağlanacak.

Bingöl Genç Sulaması Projesi ile 9 Bin 450 Dekar Arazi Sulanacak

Bingöl'de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Bingöl Genç Sulaması Projesi, 9 bin 450 dekar arazinin basınçlı borulu sistemle sulanmasını sağlayacak.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu kapsamda kentte 9 bin 450 dekarlık zirai arazinin basınçlı borulu sistemle sulanmasını sağlayacak "Bingöl Genç Sulaması Projesi" inşaatında çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Projenin tamamlanmasıyla tarım arazilerinin modern borulu sistemle sulama yapılacağını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Su kaynağı Aşağıkaleköy Barajından sulama için bırakılan branşman ile cazibeli olarak 9.450 dekar tarım arazisine iletilmesi sağlanacaktır. İş kapsamında 47 bin 900 metre şebeke uzunluğuna sahip olup bugüne kadar 14 bin metre borunun döşeme çalışmaları tamamlanmıştır. Sulama inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır."

Arazilere can suyu verecek "Bingöl Genç Sulaması Projesi'nin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını aktaran Balta, bu sayede 9 bin 450 dekar arazide sulama maliyetlerinin düşeceğini, verimin artacağını belirtti.

Balta, "Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Bingöllü üreticiler 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 47 milyon lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.

Sulamadan Genç ilçe merkezinin yanı sıra Çaytepe, Meşedalı, Ardıçdibi, Sürekli ve Yoldaşan gibi yerleşim yerlerinin de yararlanacağı bildirildi.