Bingöl'de yüzde 75 hibe ile 630 bin sebze fidesi dağıtıldı Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından atıl arazilerin etkin kullanımını arttırmak ve tüketicinin daha ucuz sebze tüketmesini sağlamak amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe ile 630 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Bingöl'de yüzde 75 hibe ile 630 bin sebze fidesi dağıtıldı

BİNGÖL - Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından atıl arazilerin etkin kullanımını arttırmak ve tüketicinin daha ucuz sebze tüketmesini sağlamak amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe ile 630 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" ve "Bingöl Küçük Aile İşletmeleri Sebze Üretiyor Projesi" ile yüzde 75 hibeli sertifikalı sebze fidesi çiftçilere dağıtıldı. Domates, biber ve patlıcandan oluşan 630 bin adet fide sayesinde 600 dönümlük bir arazi sebze fideleri ile buluşacak.

Bingöl Ziraat Odası Başkanı Mustafa Karaarslan ile Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır çiftçilerle bir araya gelerek ürün hakkında bilgiler verdi. Dr. Burhan Bahadır dağıtım sonrası çiftçiler ile sürekli irtibatta olacaklarını ve en ufak sıkıntıda destek sunacaklarını belirtti. Dr. Bahadır bu hibe ile üretim maliyetlerini düşürmeyi ve atıl arazilerin kullanıma açılmasını planladıklarını kaydederek şöyle konuştu:

"İlimizde yerinde üretim yapmak, sebze maliyetlerini düşürmek, tüketicilerimizin ucuz ve sağlıklı ürünlere ulaşması amacıyla atıl kalan tarım arazilerimizde sebze üretiminin yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde yüzde 75 hibe ile 630 bin adet fidemizi inşallah Bingöl'deki topraklarımızda buluşturmuş olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yüzde 75 hibe ile verilen 1 sınıf sertifikalı bu fidelerimiz 600 dönümlük bir alanda ekimlerini gerçekleştirilecek. Dağıtılan fidelerde domates, biber ve patlıcan bulunmaktadır. Biz tabii ekimden sonra yine çiftçilerimizle birlikte sahada olacağız. Kendilerine teknik anlamda her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz. Ben bu desteklemenin, bu verilen hizmetlerin çiftçilerimize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum, hayırlı vesile olsun inşallah."