Bingöl'de yetiştiricilere 223 adet süt sağım makinesi dağıtıldı

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde, kent genelinde yetiştiricilere 223 adet mobil süt sağım makinesi yüzde 70 hibeyle dağıtıldı.

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği destekleriyle, yüzde 70 hibeli mobil süt sağım makinesi dağıtım töreni gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen dağıtımın töreninde, Vali Kadir Ekinci, tarım yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 2022 yılı içinde tarım ve hayvancılığa 93 milyonluk destek verildiğini belirten Vali Ekinci, silajlık mısır üretiminin de 88 bin tona ulaştığını söyledi. Vali Ekinci, "Tarım ve Orman Bakanlığımızca, İl Özel İdaremiz, Fırat Kalkınma Ajansımız gibi yerel kaynaklarla birlikte bitkisel üretimde 20 milyon, hayvancılıkta 53 milyon, diğer proje ve yatırımlarda 20 milyon 600 bin lira olmak üzere 93 milyon liralık destek ve hibe sağlanmıştır bu yıl sadece. Bu 20 yılda Bingöl iline tarım ve hayvancılığa yapılmış en büyük yatırımdır. Tabi bu yatırımlarla amacımız süt sığırcılığının altyapısını gerçekleştirmek. Hakikaten bu çerçevede 4 yılda elimizden geldiğince proje üretmek gayreti içinde olduk. Üreticilerimize faydalı olma gayreti içinde olduk. Bu çerçevede silajlık mısır üretiminde 17 bin tondan 88 bin tona çıkardık üretimimizi ve Allah'a şükürler olsun il dışına satmaya başladık ilk defa" dedi.

"4 yılda 423 adet süt sağım makinesi dağıttık"

Son 4 yılda içinde 423 adet süt sağım makinesinin yetiştiricilere dağıtıldığını vurgulayan Vali Ekinci, "Yine ilimizde 22 adet bulunan ve yaklaşık 104 ton süt toplama kapasitesine sahip olan süt toplama merkezlerimiz, daha önce yapılmıştı ama atıl durumdaydı bunların bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek, üreticimizin hizmetine sunduk. Yine Fırat Kalkınma Ajansı'mızın destekleriyle 10 adet daha süt toplama merkezimizin yapımını gerçekleştirdik. İl Özel İdaremizin katkılarıyla geçen yıl 42 adet her biri 500 litrelik olmak üzere süt soğutma tankını üreticilerimize ulaştırdık. 4 yılda 423 adet süt sağım makinesi dağıttık. Bugün de 223 süt sağım makinesinin dağıtımını gerçekleştirdik" diye konuştu.

40 litre kapasiteli 223 adet mobil süt sağım makinesini yüzde 70 hibeyle çiftçilere dağıtıldığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır ise "İlimizde sürdürülebilir tarımın yapılması için gerek bakanlık kaynaklarıyla gerekse yerel kaynaklarla yürüttüğümüz projeler çerçevesinde çiftçilerimizi, yetiştiricilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bunun yanında kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için sahada yetiştiricilerimize her türlü teknik desteği de vermeye devam ediyoruz. Bugün burada inşallah 223 adet mobil süt sağım makinesini yetiştiricilerimize teslimini gerçekleştirmiş olacağız. Dağıtımını yapacağımız süt sağım makineleri, 40 litre kapasiteye sahip olup, aynı anda iki ineğin sağımına imkan sağlamaktadır. Bu makinelerle birlikte yetiştiricilerimiz hem zamandan hem de iş gücünden tasarruf edecektir" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından mobil süt sağım makineleri yetiştiricilere dağıtıldı. - BİNGÖL