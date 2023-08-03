BİNGÖL'de Tarım ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen 'Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Tarım Reformu Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, 'Ekilmeyen arazilerin bir şekilde üretilme dönüştürülmesini, kazandırılması, onların desteklemesini işlemine entegre edilmesiyle ilgili de bakanlığımızın çalışması var. Tabii burada sözleşmeli üretim çok önemli bir husus. Bingöl'ü sözleşmeli tarım açısından önemli bir merkez olarak görüyoruz. Bölgede bir rol model olabileceğini görüyoruz' dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Bingöl'de Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı? düzenlendi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ ve Muş tarım ve orman il müdürleri ile birlik ve oda başkanları katıldı. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Reformu Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, Bingöl'ün sözleşmeli üretimde önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, 'Malumunuz bazı dönemler belli ürünlerle arzda yetersizlikler, arzda fazlalıklar oluyor. Bunlardan kaynaklanan tüketiciye yansıyan sorunlar oluyor, dolayısıyla bu dengeyi kuracak tarımsal üretim planlaması en önemli tarımsal politika araçlarından biri. Bununla ilgili Tarım Kanunu'nda gerekli düzenlemeler yapıldı. Yine bunun uygulanmasına yönelik en önemli argümanlardan birisi de sözleşmeli üretim. Ekilmeyen arazilerin bir şekilde üretilme dönüştürülmesini, kazandırılması, onların desteklemesini işlemine entegre edilmesiyle ilgili de bakanlığımızın çalışması var. Tabii burada sözleşmeli üretim çok önemli bir husus. Bizim açımızdan 2000'li yıllardan beri ülkemizde uygulanan bir tarımsal politika. Tabi geldiğimiz nokta itibariyle bunun daha kapsamlı, daha ayakları basan bir mevzuata bağlanması. Özetle üreticinin emeği, tüketicinin ekmeği için bizim bu süreci özellikle üretim planlaması ve sözleşmeli üretim sürecini çok iyi organize etmemiz lazım. Bu vesileyle çalışmalarımızı hazırlıyoruz. Bingöl'ü sözleşmeli tarım açısından önemli bir merkez olarak görüyoruz. Bölgede bir rol model olabileceğini görüyoruz' dedi.

'SON 5 YILDA 438 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI'

Tarım ve Orman Müdürü İl Müdürü Burhan Bahadır da, Bingöl'ün 145 bin hektar tarım, 50 bin mera ve 265 bin orman arazisi varlığına sahip olduğunu söyledi. Kentte 125 bin büyükbaş, 669 bin küçükbaş hayvanın, 161 arı kovanın bulunduğunu kaydeden Bahadır, 'Özellikle son 20 yılda Bingöl'de gerek yerel kaynaklardan gerekse bakanlık kaynaklarından 780 milyon TL bizim bütçe kullanılmış olup bunun 438 milyon TL'lik bir kısmı son 5 yılda gerçekleşmiştir' diye konuştu.(DHA)