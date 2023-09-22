Bingöl'de Kurtlar Tarım İşletmesine Saldırdı: 50 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde ağıla giren kurtların saldırısına uğrayan 50 küçükbaş öldü.

Olay, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Kaynarpınar köyünde meydana geldi. Nurettin Tektaş'a ait ağıla giren kurtlar, 50 küçükbaş hayvanı öldürdü. Sabah saatlerinde yem vermek için ağıla giden Tektaş, hayvanlarının öldürüldüğünü görerek durumu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Kaymakamlığa bildirdi. Besici Tektaş'ın mağduriyetinin giderilmesini isteyen köy muhtarı Özbek Abaylı, 'Gece saat 03.00 ile 04.00 sıralarında kurtların ağıla dalması sonucu 50 tane hayvanı telef olmuştur. Yetkili kurum ve Kaymakamlığa müracaatlarımızı yaptık. Az da olsa bu vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruzö dedi.(DHA)