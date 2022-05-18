Bingöl'de kömür sahası için ihale yapılacak - Haberler

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Bingöl'de kömür sahası için ihale yapılacak

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Bingöl'de kömür sahası için ihale yapılacak

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belirlenen kömür sahalarının rödovans karşılığı işletilmesi için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

KARLIOVA, BİNGÖL (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belirlenen kömür sahalarının rödovans karşılığı işletilmesi için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

TKİ'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde belirlenen kömür sahaları rödovans karşılığı işletilmesi için ihale edilecek.

Kesin teminat bedeli 15 milyon lira olarak belirlenen ihale, 7 Haziran Salı günü saat 15.00'te TKİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Türkiye Kömür İşletmeleri, Karlıova, Bingöl, Kömür, Ekonomi, Haberler

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