Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtıldı - Haberler

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Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtıldı

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtıldı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' nedeniyle, Bingöl'de nohut yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli olarak 8 ton 375 kilo nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Proje ile kentte 670 dekar alanda nohut üretimi yapılarak üretim sezonu sonunda yaklaşık 108 ton ürünün hasat edilmesi hedefleniyor.

Her zaman çiftçilerinin yanında olduklarını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da özellikle atıl durumda ve nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak, iklim değişikliğini dikkate alarak ilimize uygun tohum çeşitleri ile ekili alanlarımızın azami düzeye çıkarılması için çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - BİNGÖL

Bingöl'de çiftçilere yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bingöl, Tarım, Ekonomi, Haberler

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