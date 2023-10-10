Bingöl'de Çapakçur Çayı'nda Taşkın Önleme Çalışmaları

Bingöl'de Çapakçur Çayı'nda olası taşkınların önüne geçilmesi için DSİ tarafından ıslah çalışması yapılıyor. Çalışmalar kapsamında 500 metre beton duvar tamamlandı.

Bingöl'de Çapakçur Çayı'nda olası taşkınların önüne geçilmesi için Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından ıslah çalışması yapılıyor.

DSİ Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için ekipler ülke genelinde tüm gücüyle çalışıyor.

Bu kapsamda Bingöl kent merkezindeki Çapakçur Çayı'nda ıslah çalışmasında şu ana kadar 500 metre, basamaklı kesit beton duvar imalatı tamamlanarak yüzde 15 fiziki ilerleme sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucunda yağış rejiminde yaşanan düzensizliklerin, can ve mal kaybına, afetlere neden olduğunu belirtti.

DSİ'nin can ve mal kayıplarını minimum seviyeye indirmek için mücadele ettiğini anlatan Balta, vatandaşları derinden etkileyen bu üzücü hadiselerin önüne geçilebilmesi amacıyla yurdun dört bir yanında çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Çapakçur Çayı Taşkın Koruma Yapım işi kapsamında, 2 bin 410 metre basamaklı kesit beton duvar, 1220 metre dik kesitli duvar ve 9 tersip bendi, ayrıca boğulmaların önüne geçmek için 10 bin 648 metre uzunluğunda korkuluk yapılacağını aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Bingöl'ün hasretle beklediği Çapakçur ıslahı işinin tamamlanması ile il merkezi ve 1030 dekar araziyi olası taşkın zararlarına karşı güvence altına alacağız. Ayrıca yapılacak taşkın koruma tesisinin yanında TOKİ tarafından yapımı devam eden, Türkiye'de millet vadisi niteliğindeki ilk projenin Bingöl'de uygulandığı Millet Bahçesi ile Bingöl'ümüzün gerdanlığı olma özelliği taşıyan Çapakçur Vadisi de görkemli görüntüsüyle yerini alacak ve yoğun yeşiliyle vadiye yeni bir görüntü kazandıracak."