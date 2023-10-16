Bingöl'de 400 çiftçiye yüzde 75 hibeli buğday tohumu dağıtıldı

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde 400 çiftçiye yüzde 75 hibeli buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde çiftçilere yönelik destekler verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede, kent genelindeki 400 çiftçiye yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday tohumu dağıtımı yapıldı. Müdürlük bahçesinde gerçekleşen dağıtım töreninde konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, tohumların 18 bin dekarda kullanılacağını belirtti. Vali Usta, "Bingöl de haftaya hayırlı bir işle başladık. Geçen yıl çiftçilerimize yüzde 50 hibeli 500 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtmış ve dekar başına verim yüzde 60 artışla 250 kg. dan 400 kg.' a ulaşmıştı. Bugün de Tarım ve Orman İl Müdürümüz ve ekibiyle birlikte 400 çiftçimize 18 bin dekarda kullanılmak üzere bu kez yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday tohumu dağıtımına başladık. Projenin büyüklüğü 7 milyon lira olup çiftçimiz sadece yüzde 25'e karşılık gelen 1 milyon 250 bin lira ödeyecek. Gerisini Tarım ve Orman Bakanlığımız karşılayacak. Sevgili çiftçi Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Bol ve bereketli kazanç diliyorum" dedi.

Dağıtım törenine Vali Usta'nın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır ve çiftçiler katıldı. - BİNGÖL