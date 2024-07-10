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Bingöl Balı ve Osmaniye Yer Fıstığı AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını ve böylece coğrafi işaretli ürün sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl balı ve Osmaniye yer fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını ve böylece coğrafi işaretli ürün sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Günümüze iki müjde ile başlıyoruz. AB'den coğrafi işaret tescili alan 'Bingöl balı' ve 'Osmaniye yer fıstığı' ile tescilli ürün sayımız 23'e yükseldi. Paydaş kurumlarımızla iş birliğinde coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmaya ve uluslararası alanda tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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