BinBin Üsküp'te hizmet vermeye başladı

Bulgaristan ile başladığı yurt dışı açılımını Bosna Hersek ve Hırvatistan'la sürdüren BinBin, şimdi de GO Sharing satın alması ile Batı Avrupa'ya da giriş yaparak Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyetlerini başlattı.

Bulgaristan ile başladığı yurt dışı açılımını Bosna Hersek ve Hırvatistan'la sürdüren BinBin, şimdi de GO Sharing satın alması ile Batı Avrupa'ya da giriş yaparak Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyetlerini başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BinBin, ???????yurt dışı büyümede vites artırdı. Mikromobilite alanında teknoloji üreten, ulaşım çözümleri sunan BinBin, hizmet ağını yeni ülke ve yeni şehirlerle büyütüyor.

Önce Hollanda merkezli GO Sharing'i bünyesine katarak global varlığını genişleten BinBin, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te paylaşımlı elektrikli scooter hizmeti sunmaya başladı. Böylece BinBin markasıyla Türkiye'nin de dahil olduğu 5 ülkede toplam 21 şehirde hizmet veren şirket, Kuzey Makedonyalılar için de kısa mesafeli yolculukları çok daha pratik ve kolay hale getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BinBin Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Abdik, yüksek hizmet kalitesiyle hizmet ağlarını büyütmeye odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"BinBin olarak, kuruluşumuz üzerinden daha 4 yıl geçmişken şimdiden uluslararası mikromobilite dünyasında prestijli bir yer edindik. Gerek satın almalarla gerekse organik büyümemiz ile başarı grafiğimizi daha da artırarak yolumuza devam ediyoruz. Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan'ın ardından Üsküp'teyiz. Yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz tüm şehirlerde yeni model scooterlarımız ve uygun fiyatlandırma politikalarımız sayesinde kısa zamanda şehirlerin vazgeçilmez bir parçası haline geliyoruz. Üsküp'te de bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İşimizin doğası gereği 7/24 özveri ile çalışan saha ve destek merkezi ekibimizle birlikte en iyi hizmeti sunacağız. Avrupa'da sahada olan ilk 3 mikromobilite şirketinden biri olma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz."