BinBin, mobil uygulamasını yeniledi

Mikromobilite şirketi BinBin,, kullanıcılarla ilk temas noktası olan mobil uygulamasını yenilediğini duyurdu.

Kurulduğu günden bu yana 2 milyonu aşkın kullanıcıya temas eden BinBin, yenilenen mobil uygulamasını hizmete sunuyor.

"TÜM ÖDEME İŞLEMLERİ TEK EKRANDA"

BinBin CEO'su Kadir Abdik, yenilenen uygulamayla ilgili, "Ulaşımda geleceğin mikromobilite çözümlerinde olduğu inancıyla 2019 yılında başladığımız yolculuk, her geçen gün yenileri eklenerek, daha ileri bir seviyeye taşınıyor. Büyüme yolculuğumuzda bizlere eşlik eden kullanıcılarımızın istek ve ihtiyaçlarını her daim dinliyoruz. Bu gelişmeler ışığında müşterilerimizle ilk temas noktamız olan mobil uygulamamızın ara yüzünü tamamen yeniledik ve çok daha kullanıcı dostu bir hale getirdik. Tazelendiğimiz yenilenme sürecimizin tek amacı ise tamamen kullanıcılarımızın deneyimlerini daha da iyi bir hale getirmek. Yenilenen uygulamamız sayesinde, kullanıcılarımız daha yalın bir görünümle tek bir ikona tıklayarak yakınlardaki BinBin skuterleri çok daha kolay görecekler. Ayrıca, kullanıcılarımızın vakitlerinin çok değerli olduğunu biliyoruz. Yeni uygulamamız sayesinde kullanıcılarımız tüm ödeme işlemlerini artık tek ekran üzerinden yapabilecekler. Böylelikle, kart eklemek, silmek, arkadaşa hediye göndermek gibi uğraşlarla zaman kaybetmeyecekler. Ayrıca tüm kampanyaları ve Binpass'ları tek ekrandan görerek, kendilerine en uygun olanları rahatlıkla seçebilecekler" sözlerine yer verdi.

BinBin, Bulgaristan, Hırvatistan ve Bosna Hersek ile Doğu Avrupa ile başlattığı yurt dışında büyüme yolculuğuna devam ederken, dünyanın pek çok noktasındaki kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak adına çalışmalarına devam ediyor. Şirket, kullanıcı dostu ara yüzüyle ve güçlendirilen alt yapısıyla kullanıcılarına daha modern ve daha yüksek performanslı bir deneyim sunmayı hedefliyor.