BinBin, Hırvatistan'ın Cakovec şehriyle yurt dışı açılımlarına devam ediyor

BinBin yurt dışı açılımlarına Hırvatistan'ın Cakovec şehriyle devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mikromobilite alanında yurt dışına açılan ilk Türk şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren BinBin, hizmet ağını her geçen gün yeni ülke ve yeni şehirleri ekleyerek genişletmeye devam ediyor.

2022'de başladıkları Hırvatistan faaliyetlerinde, operasyon ve müşteri hizmetleri alanındaki tecrübesiyle kısa sürede fark yaratmayı başaran şirket hizmet alanına yeni bir şehri daha ekledi. Dünya genelinde 5 ülkede toplamda 19 şehirde kullanıcılarına pratik ve çevreci bir ulaşım alternatifi sunan şirketin yeni rotası ise Kuzey Hırvatistan'daki Cakovec şehri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BinBin Üst Yöneticisi (CEO) Kadir Abdik, büyüme ve gelişme stratejileri doğrultusunda doğru adımlar attıklarını bildirdi.

Türkiye'de gerçekleştirdikleri sürdürülebilir mikromobilite ulaşım çözümlerini geçten yıl Hırvatistan'da da sunmaya başladıklarını belirten Abdik, "Bir yılı gibi kısa bir sürede yeni model scooterlerimiz ve operasyonel kalitemizle kısa zamanda ülkenin vazgeçilmez bir parçası haline geldik. Hırvatistan halkının bu kısa sürede göstermiş olduğu yoğun ilgi yeni yatırımlara adım atma noktasında bizleri cesaretlendirdi. Bundan sonraki süreçte de özellikle yurt dışı pazarında edindiğimiz kıymetli tecrübeden de güç alarak farklı lokasyonlardaki kullanıcılarla buluşmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.