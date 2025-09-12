Binance ve Franklin Templeton'dan Stratejik Ortaklık: Geleneksel ve Merkeziyetsiz Finans Birleşiyor

Binance ile Franklin Templeton geleneksel finansın gücünü ve merkeziyetsiz piyasaların imkanlarını bir araya getirmek için güçlerini birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, stratejik ortaklık, menkul kıymetlerin tokenizasyonu yoluyla yatırımcılara daha verimli ve şeffaf yeni nesil çözümler sunmayı amaçlıyor.

İşbirliğiyle Franklin Templeton'ın düzenlemelere uygun menkul kıymet tokenizasyonundaki uzmanlığı, Binance'in küresel işlem altyapısı ve geniş yatırımcı ağıyla birleşecek.

Binance, bu işbirliğiyle sermaye piyasalarında verimlilik, şeffaflık ve erişimi artırmayı, rekabetçi getiriler ve etkin takas süreçleriyle yatırımcıların ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Franklin Templeton ve Binance, geleneksel finansın ölçeğini merkeziyetsiz piyasaların hız ve erişilebilirliğiyle buluşturan çözümler üretmek üzere blokzincir teknolojisinden yararlanıyor.

"Küresel sermaye piyasalarının standartlarını karşılayan yenilikçi ürünler sunabiliriz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Franklin Templeton İnovasyon Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Sandy Kaul, bu tür işbirliklerinin finansın ana akımına geçiş sürecini hızlandırmak açısından kritik olduğunu belirtti.

Blokzinciri mevcut sistemlere bir tehdit olarak değil, sistemleri yeniden tasarlamak için bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Kaul, "Binance ile birlikte çalışarak tokenizasyonu, Benji Teknoloji Platformumuz gibi kurumsal ölçekteki çözümlerle daha geniş yatırımcı kitlelerine ulaştırabilir ve geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans dünyaları arasında köprü kurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Franklin Templeton Dijital Varlıklar Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Roger Bayston da yatırımcıların dijital varlıklara yönelik ilgi gösterdiğini ve değişimin önünde yer almak istediklerini kaydetti.

Bu varlıkların erişilebilir ve güvenilir olması gerektiğini vurgulayan Bayston, "Binance ile birlikte, küresel sermaye piyasalarının standartlarını karşılayan, geleceğin portföylerini şekillendirecek yenilikçi ürünler sunabiliriz. Amacımız, tokenizasyonu bir kavram olmaktan çıkarıp hayata geçirerek müşterilerimizin takas, teminat yönetimi ve portföy oluşturma süreçlerinde ölçeklenebilir verimlilik elde etmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

Binance VIP & Kurumsal Bölüm Başkanı Catherine Chen de Franklin Templeton ile gerçekleştirdikleri stratejik işbirliğinin, kripto ile geleneksel sermaye piyasalarını birbirine bağlama taahhütlerini pekiştirirken, yatırımcılar için yeni fırsatların kapısını araladığını aktardı.