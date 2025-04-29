Binance TR, Kripto Varlık Düzenlemelerine Uyum Sürecine Girdi

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, kripto varlık sektöründe son dönemde hayata geçirilen düzenlemeler kapsamında yeni yasal çerçeveye tam uyum sağlamak amacıyla çok yönlü dönüşüm sürecine girdiklerini belirtti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler 25 Şubat'ta, Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kripto varlık sektöründe hayata geçirilen düzenlemeler, hem kullanıcılar hem de platformlar için daha güvenli ve şeffaf bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dönmez, MASAK'ın hazırladığı kripto varlık transferlerine ilişkin tedbirler ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının artık finansal kuruluş statüsünde değerlendirildiğini belirtti.

Binance TR olarak yeni yasal çerçeveye tam uyum sağlamak amacıyla kapsamlı ve çok yönlü dönüşüm sürecine girdiklerinin altını çizen Dönmez, "Kimlik Doğrulama (KYC) süreçlerimizi titizlikle gözden geçirdik, altyapımızı güncel yasal gerekliliklerine göre yeniden yapılandırdık. Amacımız, kullanıcılarımıza şeffaf ve güvenli bir işlem ortamı sunmak." ifadelerini kullandı.

Kimlik doğrulama süreci devam ediyor

Kullanıcılardan kimlik kartı, özçekim doğrulaması, meslek bilgisi ve adres doğrulaması gibi temel bilgilerin talep edildiğini aktaran Dönmez, adres doğrulama işleminin, e-Devlet üzerinden kolaylıkla temin edilebilen barkodlu yerleşim yeri belgesiyle hızlı bir şekilde tamamlanabileceğine değindi.

Dönmez, kimlik doğrulama sürecinin devam ettiğini, doğrulama adımlarını tamamlayan kullanıcıların platforma yeniden erişim sağlayarak işlemlerine kaldıkları yerden devam edebileceklerini vurguladı.

Bu düzenlemelerin temel amacının kripto varlık sektörünü daha güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak olduğuna işaret eden Dönmez, "Binance TR olarak, düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği içinde hareket etmeye ve yasal çerçeveye tam uyum sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz. Bu süreçte, tüm kullanıcılarımıza gösterdikleri anlayış ve destek için içtenlikle teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.