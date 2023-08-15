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Binance, SEC'e karşı koruma emri için mahkemeye başvurdu

Ekonomi Haberleri

Kripto para borsası Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) karşı, bilgi taleplerinin 'aşırı geniş' olduğu gerekçesiyle koruma emri için mahkemeye başvurdu.

NEW Kripto para borsası Binance, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) karşı, bilgi taleplerinin "aşırı geniş" olduğu gerekçesiyle koruma emri için mahkemeye başvurdu.

Binance'in Columbia Bölge Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda, SEC'in bilgi taleplerinin "aşırı geniş" ve "gereğinden fazla külfetli" olduğu öne sürüldü.

Kripto para borsası, ABD'deki şirketleri BAM Trading ve BAM Management'in SEC'e zaten yeterli bilgi sağladığını savundu.

SEC, haziran ayında, kripto para borsası Binance'in ABD'deki kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açmıştı.

Yöneltilen suçlamalar arasında, kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı da yer almıştı.

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Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

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