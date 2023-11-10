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Binance, Rusya'da Ruble İşlemlerini Durduruyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ruble cinsinden para yatırma ve çekme işlemlerini durduracağını açıkladı. Şirket, daha önce Rusya pazarından çıkma kararı almıştı.