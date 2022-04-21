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Binance, Rusların kripto para işlemlerine limit koydu

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Binance, Rusların kripto para işlemlerine limit koydu

Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına uyumlu biçimde Rusların işlemlerini 10 bin avro ile sınırlandırdı.

Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarına uyumlu biçimde Rusların işlemlerini 10 bin avro ile sınırlandırdı.

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'den yapılan açıklamada, Rusya'daki kullanıcılara yönelik hizmetlerde değişiklik yapıldığı bildirildi.

AB'nin Rusya'ya yönelik uygulamaya koyduğu 5'inci yaptırım paketi kapsamında kripto işlemlere de sınırlama getirdiği anımsatılan açıklamada, bu çerçevede Binance'nin Rus vatandaşları, Rusya'da ikamet eden kişiler veya Rusya'da yerleşik tüzel kişilere hizmetleri 10 bin avroyla sınırlandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, kısıtlama kapsamına giren hesaplardan sadece para çekilebileceğine işaret edilerek, söz konusu hesaplara para yatırılamayacağı veya alım satım yapılamayacağı belirtildi.

Belirlenen 10 bin avroluk sınırın altındaki işlemlerin söz konusu kısıtlamadan etkilenmeyeceği ifade edilen açıklamada, kripto hesap bakiyesi 10 bin avroyu aşan Rus kullanıcıların pozisyonlarını 90 gün içinde kapatabilecekleri bildirildi.

Rusya'da vatandaşlar, tasarruflarını koruyabilmek ve yurt dışına para transfer edebilmek için kripto paralara yoğun ilgi gösteriyordu.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği, Binance, Kripto, Rusya, Ekonomi, Haberler

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