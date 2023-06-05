Binali Yıldırım: Türkiye'de 57 Havaalanına Ulaştık

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) yıllık genel toplantısı ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nin açılışında konuştu. Yıldırım, 'Son 20 yıl içerisinde kapasite arttı. Ekonomi de arttı ve yüzde 5 katı daha fazla arttığını görebiliyoruz. Bu inanılmaz bir gelişme. Bu gerçekten çok organize olmuş havacılık sistemiyle mümkün oldu. Yine sektörün liberalleşmesiyle gerçekleşmesiyle mümkün oldu. Bu bağlamda da havaalanlarını hazırladık. Bununla beraber 27 tane yeni havaalanı ve var olan havaalanlarıyla beraber 57 tane havaalanına ulaştık bütün ülkede. En önemlisi yeni İstanbul Havaalanı önem arz ediyor. Dünyanın en büyük havaalanlarından bir tanesi. Aynı zamanda trafik olarak içerisinde sunulan hizmetler olarak. Bu son aşamasına ulaşmadı hala. Hala iki aşama daha var. Onların da tamamlanmasının ardından dünyanın en büyük havaalanı olacak' dedi.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) yıllık genel toplantısı ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nin açılışında konuştu. Yıldırım, 'Son 20 yıl içerisinde kapasite arttı. Ekonomi de arttı ve yüzde 5 katı daha fazla arttığını görebiliyoruz. Bu inanılmaz bir gelişme. Bu gerçekten çok organize olmuş havacılık sistemiyle mümkün oldu. Yine sektörün liberalleşmesiyle gerçekleşmesiyle mümkün oldu. Bu bağlamda da havaalanlarını hazırladık. Bununla beraber 27 tane yeni havaalanı ve var olan havaalanlarıyla beraber 57 tane havaalanına ulaştık bütün ülkede. En önemlisi yeni İstanbul Havaalanı önem arz ediyor. Dünyanın en büyük havaalanlarından bir tanesi. Aynı zamanda trafik olarak içerisinde sunulan hizmetler olarak. Bu son aşamasına ulaşmadı hala. Hala iki aşama daha var. Onların da tamamlanmasının ardından dünyanın en büyük havaalanı olacak" dedi.

IATA 79. Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi, Pegasus Hava Yolları'nın ev sahipliğinde Şişli'de bulunan bir otelde başladı. Zirveye, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne üye 300'den fazla havayolu şirketinden sektörün en üst düzey liderleri ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı. Binali Yıldırım Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) yıllık genel toplantısında bir konuşma yaptı.

'57 HAVAALANINA ULAŞTIK"

Binali Yıldırım, 'Havacılık sektörü doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine 1 milyon istihdam sağlamaktadır. Havacılık sektörünün yıllık gelirine baktığımız zaman yaklaşık olarak 950 milyar liralık bir Türk lirasına tekabül eder. Daha önce de söylediğim gibi bu yıllık büyümeyi temsil ediyor. Son 20 yıl içerisinde kapasite arttı. Ekonomi de arttı ve yüzde 5 katı daha fazla arttığını görebiliyoruz. Bu inanılmaz bir gelişme. Bu gerçekten çok organize olmuş havacılık sistemiyle mümkün oldu. Yine sektörün liberalleşmesiyle gerçekleşmesiyle mümkün oldu. Bu bağlamda da havaalanlarını hazırladık. Bununla beraber 27 tane yeni havaalanı ve var olan havaalanlarıyla beraber 57 tane havaalanına ulaştık bütün ülkede. En önemlisi yeni İstanbul Havaalanı önem arz ediyor. Dünyanın en büyük havaalanlarından bir tanesi. Aynı zamanda trafik olarak içerisinde sunulan hizmetler olarak. Bu son aşamasına ulaşmadı hala. Hala iki aşama daha var. Onların da tamamlanmasının ardından dünyanın en büyük havaalanı olacak" dedi.

Binali Yıldırım, 'Bun yıllık trafik rakamına baktığımız zaman, 150 gibi bir rakamı görüyoruz. Burada size havaalanının hikayesinden bahsedebilirim. Burada ana havaalanımız Atatürk Havalimanı'ydı, şehrin içerisindeydi. Çok ciddi bir kapasite artışının gerçekleşmesi gerekiyordu ama burada bunun olması mümkün değildi; çünkü trafik çok fazla arttı. Bildiğiniz gibi sıkışıklık ortaya çıktı. Bizler daha fazla bu alanı genişletemedik o yüzden de acil bir şekilde yeni bir havaalanına ihtiyaç duyuldu. Havacılık sektörünün ülkeleri birleştiren ana sektörlerden biri olduğunu düşünüyorum. Dünya çapında insanları bir araya getiren sektör olduğunu düşünüyorum. Doğası gereği havacılık sistemleri bölgesel ve küresel barışa, refaha katkıda bulunuyor. Tekrar teşekkürlerimi arz ederim. Dünya çapından önemli temsilcilerimiz var, bu etkinliğe katılmak için geldiler Umarım bu etkinliğin sonucu yeni fırsatlar getirecek." dedi.