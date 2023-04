Binali Yıldırım, İzmir'de Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'ne ilişkin "Bizim karşı adaya bir sözümüz yok ama o adayın iradesi dışında bir yapılanma, bir yönlendirme mevcuttur, terör örgütleriyle sınırlı değildir, onun arkasındaki sahipleri de işin içine girmiştir." dedi.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Lojistik ve Mobilya Sektörleri Değerlendirme Toplantısı'na katılan Yıldırım, 2011'de İzmir'den milletvekili adayı olduğunda kendisine İzmirli olmadığına dair eleştirilerin yapıldığını hatırlattı.

İzmir'de milletvekilliğinin son günlerini yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Ben İzmirliyim arkadaşlar ve bu şehre ait olmaktan da gurur duyuyorum. Bugüne kadar İzmir'in meselelerini, İzmirlilerin konularını Ankara'dan çözmeye çalışan, Ankara'daki bağlantı noktanız olarak görev yaptım ama bundan böyle ömrümün sonuna kadar İzmir'den İzmir'in meselelerini Ankara'dan takip edecek konuma geliyorum. İzmir'in gelişmesi demek Türkiye'nin gelişmesi demek." diye konuştu.

Dün hizmete alınan Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla iki il arasındaki tren ulaşımının 12 saatten 2 saate düştüğünü anımsatan Yıldırım, üreten, ürettiğini satan, refahına katkı sağlayan her ülkede zamanın paradan daha önemli hale geldiğine işaret etti.

Binali Yıldırım, İzmir-Ankara hızlı tren hattının da gelecek yıl devreye alınacağını vurguladı.

Son günlerde dövizde çift fiyat oluşmasıyla ilgili kulağına bir şeylerin geldiğini anlatan Yıldırım, "İşte burada da bize seçim öncesi bir işaret verildiğini görmenizi istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

14 Mayıs seçimlerinin bugüne kadar yapılan hiçbir seçime benzemediğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçim artık Türkiye'nin seçimi olmaktan çıktı. Herkes bu seçimle ilgileniyor. Amerika, Avrupa, Orta Doğu herkes bu seçimle ilgileniyor. Merak ettiklerinden, sevdiklerinden mi zannediyorsunuz? Bakın Biden'ın başkanlık yarışında söylediği, 'Biz Türkiye ile ilgili hedeflerimizi, düşüncelerimizi, darbeyle, dayatmayla yapamadık. Bu sefer muhaliflerle beraber çalışacağız. Tayyip Erdoğan'ı seçtirmeyin...' Terör örgütü de Millet İttifakı ortağı gibi açıklama yapıyor. Bizim karşı adaya bir sözümüz yok ama o adayın iradesi dışında bir yapılanma, bir yönlendirme mevcuttur, terör örgütleriyle sınırlı değildir, onun arkasındaki sahipleri de işin içine girmiştir. Aslında yedili, altılı filan değil, on ikiye kadar çıkıyorsunuz. Dünyanın birçok yerinden maalesef böyle bir haksız rekabet oluşmuştur ama bunların unuttuğu şey Türk milletidir. Türk milleti, Atatürk'ün çizdiği yolda bunlara hak ettiği cevabı en iyi şekilde verecektir."

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de tarihi bir liman kenti olan İzmir için lojistik sektörünün çok önemli olduğunu söyledi.

Kentin coğrafi konumunun lojistik potansiyelini ortaya koyduğunu aktaran Köşger, "Gümrük verilerine göre yapılan ihracatta İzmir'in ülke ihracatına katkısı 20 milyar doların üzerindedir. İthalat verileriyle 40 milyar doları aşan dış ticaret verileri İzmir'in yakın gelecekte Türkiye'nin en önde gelen lojistik merkezlerinden birisi olacağını ortaya koyuyor. İzmir'de lojistik üssünden bahsetmek için sadece limanları ele almak yeterli olmayacaktır. Kara üzerinde de lojistik sahaların ve merkezlerin oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır." diye konuştu.