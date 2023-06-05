Binali Yıldırım: Havacılık sektörü bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunuyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, havacılık sektörünün dünya çapında ülkeleri ve insanları birbirine bağlayan kilit sektörlerden biri olduğuna inandığını belirterek, "Bu anlamda havacılık sistemi bölgesel ve küresel barış ve refaha katkıda bulunmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da düzenlenen IATA Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi Açılış Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, etkinliğe bin 500'den fazla kişinin katıldığını ve bunun bu tür etkinliklerde rekor bir sayı olduğunu ifade ederek, Türkiye'de meydana gelen depremlerde gösterdikleri dayanışma ve desteklerden dolayı uluslararası havacılık sektörüne ve şirketlere teşekkürlerini iletti.

Küresel bir sektörün pandemi gibi küresel sorunlardan etkilendiğini anlatan Yıldırım, "Dünyada son 5 yılda yaşananlara baktığımızda, 2018 ve 2019 yıllarında havacılık sektöründe yolcu ve kargo taşıyıcı sayısında patlama yaşadığını görüyoruz. Ancak aniden Covid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldık ve her şey alt üst oldu" dedi.

Dünyada yeni bir kriz olduğunda bundan ilk etkilenen sektörün ulaşım olduğunu belirten Yıldırım, "Ulaşım sistemi içerisindeki ilk kısım havacılıktır. İlk olarak, ülkeler pandemi nedeniyle sınırlarını kapattı ve kısıtlamalar başladı. Hava taşımacılığı rakamlarında keskin bir düşüş yaşandı. Tabii ki sektör çok büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Ancak insanlar seyahat etmek, birbirlerini görmek, yeni yerler ve şeyler keşfetmek, farklı şirketlerde ve farklı ülkelerde çalışmak istediği için bu kriz çok uzun sürmedi" şeklinde konuştu.

"Pandemi bitti ancak sorunlar ve krizler bitmedi"

Pandemi etkisinin azalmaya başlamasının ardından sınırların yeniden açıldığını ve seferlerin yeniden başladığını hatırlatan Binali Yıldırım, firmaların yeniden toparlanmaya çalıştığını ancak bunun kolay olmadığını ifade ederek, nitelikli firmaların sektörden ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. "Pandemi bitti ancak sorunlar ve krizler bitmedi. Bir krizi yönetebilirsiniz ancak belirsizliği yönetemezsiniz" ifadelerini kullanan Yıldırım, bu nedenle havacılık gibi şirketlerin bölgesel ve küresel belirsizliklere oldukça bağlı olduğunu vurguladı.

Yıldırım ayrıca pandeminin ardından dünyanın Ukrayna-Rusya savaşı ve Çin'in kısıtlamaları gibi yeni sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, bunların doğal olarak hava ulaşım sistemi ve ilgili tüm şirketleri etkilediğine dikkat çekti.

"Havacılık sektörünün dünya çapında ülkeleri ve insanları birbirine bağlayan kilit sektörlerden biri"

Havacılık sektörünün dünya çapında ülkeleri ve insanları birbirine bağlayan kilit sektörlerden biri olduğuna inandığını söyleyen Yıldırım, "Bu anlamda havacılık sistemi bölgesel ve küresel barış ve refaha katkıda bulunmaktadır. Bu organizasyonun ve etkinliğin havacılık şirketleri ve sektöre yeni fırsatlar getireceğine inanıyorum. Bir kez daha geldiğiniz ve Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremde IATA'nın gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL