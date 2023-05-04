Binali Yıldırım: 'Gemi inşaatında dünyada 3. sıradayız'

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla'da tersane çalışanlarıyla bir araya geldi. Binali Yıldırım'a Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'da eşlik etti. Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz sizinle iki tane ortak yönümüz var. Ben de Tuzlalıyım. Ben de gemi inşa mühendisiyim. 15 yıl bu tezgahlarda bir fiil çalışan bir kardeşinizim. Gemi inşa sektörünün ne kadar önemli olduğunu, ne kadar verimli olduğunu, bir o kadar da ağır bir iş kolu olduğunu biliyorum. Siz gemi inşaat sektöründe tersaneciler olarak bu ülkenin yüzünü ağartan insanlarsınız. Bizim gençliğimizde burada çamurdan geçilmezdi. Felenklerle denize, gemiler indirilmeye çalışılırdı. Bugün gemi inşaat sektöründe adet bazında dünyada üç numara olduk. Tonaj bazında ilk onun içinde yer alıyoruz. Siz bu ülkede yapamayacağınız hiçbir gemi yok. Sadece Tuzla'da doğrudan çalışan 45 bin kardeşimiz var. Yan sanayi de dahil edersek 120 binin üzerinde çalışan var. Ailelerini de dahil edersek 500 bin insan buradan ekmek yiyor, iş sahibi oluyor, AŞ sahibi oluyor" dedi.

"ESKİDEN ONLAR YAPAR BİZ BAKARDIK ŞİMDİ BİZE SİPARİŞ VERMEK İÇİN SIRAYA GİRİYORLARö