Bina Tamamlama Sigortası Yaygınlaşacak

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Orta Vadeli Program'a göre bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılacağını belirtti. Sigortanın afetlere hazırlık ve inşaat kalitesinin yükseltilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Yaşar, bina tamamlama sigortasının kentsel dönüşüm sürecinde de kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılacağını belirterek, afetlere hazırlık anlamında, özellikle bina tamamlama sigortasının OVP'de yer almasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Quick Sigorta açıklamasına göre, 2024-2026 dönemini kapsayan OVP'ye, bina tamamlama sigortası da girdi. Programa göre, bina tamamlama sigortasının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülecek.

Sigortanın oto denetim rolü hayata geçirilerek inşaat kalitesinin yükseltilmesini teminen yapı denetim sürecinde yer alan kişi ve kuruluşların mesleki sorumluluk sigortası ve yapı müteahhitlerinin yapı sorumluluk sigortası yaygınlaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Yaşar, yapı ve sigorta kavramlarının birbirinden ayrı tutulamayacağını, bina tamamlama sigortasının hem depreme dayanıklı konut yapımında hem de kentsel dönüşümde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projeden konut almanın ya da arsa karşılığı konut sahibi olmanın en büyük risklerinden biri, binanın veya projenin tamamlanmaması. Bu gibi endişeler yaşamamak için satın alma işleminden önce müteahhitten o bina için bina tamamlama sigortası istenirse tüm bu endişeler yersiz hale gelir. Bina tamamlama sigortası ile sigorta şirketi, sigortalayacağı inşaat şirketinin mali yapısını, tecrübelerini inceleyecek. Sigortacı, inşaat şirketini riskli görür, projeyi bitiremeyeceğine karar verirse sigorta yapmayacak ya da ek teminatlar isteyecek. Riskli görmezse bina tamamlama sigortasını yapacak. İnşaat süresi içinde şirket, sigortacıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmez, mali yapısını bozacak girişimler içinde bulunur ya da eksik malzeme kullanımı gibi yollara saparsa sigorta şirketi, sözleşmeyi sona erdirecek ve bunu da yetkili kurumlara bildirecek. İnşaat süresi içinde müteahhit iflas eder, konutları sahiplerine teslim edemezse devreye sigorta şirketi girecek, konut için o tarihe kadar ödenen tüm bedeli tüketiciye ödeyecek ya da sigorta şirketi, inşaatın tamamlanmasını sağlayacak, tüketiciye konutu teslim edecek."

"Bina tamamlama sigortası kentsel dönüşüm sürecinde kritik öneme sahip"

Ahmet Yaşar, bina tamamlama sigortasının kentsel dönüşüm sürecinde de kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de kentsel dönüşüm projelerinde yaygın olarak kullanılan arsa payı, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde riskin arsa sahipleri üzerinde bulunduğunu belirtti.

Yüklenicilerin ve finansal kurumların yüklendiği riskin düşük olduğuna işaret eden Yaşar, "Zaman zaman arsa sahipleri, daha fazla getiri talebiyle risklerini daha fazla artırabilmektedir. Oysa kentsel dönüşüme konu projelerdeki arsa sahipleri, genel olarak ülkemizde gelir seviyesi yüksek olmayan kesimlerden gelmektedir ve üzerlerinde tuttukları risk açısından ve risk gerçekleştiğinde yüklenecekleri zarar bakımından korunmaları gereken kesimlerdir. Bu risklerin kontrol altında tutulması ve oluşabilecek zararların yüklenilmesi açısından sigorta şirketleri ve bina tamamlama sigortaları en gerçekçi araçlardır. Sigorta şirketlerinin dahil edilmediği kentsel dönüşüm projeleri ülkemizde sistemik risk oluşturabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bina tamamlama sigortasının 2018'den beri uygulandığını ancak sigorta sürecinde bazı sıkıntılar olduğunu belirten Yaşar, sigortanın Ticaret Bakanlığı kapsamında uygulamaya girdiğini ve maketten konut satışına yönelik uygulamaya alındığını ancak bugün gündemde kentsel dönüşümün olduğunu bildirdi.

Yaşar, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın konusu. Bakanlık da bina tamamlama sigortasının kullanılabilmesi için düzenleme beklentisi içinde. Bu konuda Türkiye Sigorta Birliği, SEDDK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar tamamlanmak üzere. Sanıyorum kısa süre içerisinde SEDDK, düzenlemelerini tamamlayarak bir paket halinde taslağı görüşe açacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın beklediği düzenlemeler gerçekleştirilecek ve önündeki engeller kalkacak.

Bir engel de bankalar karşısında haksız rekabete uğramamak adına kefalet ve bina tamamlama kefalet sigortalarında alınacak ipotek ve rehinler için vergi ve harç istisnası getirilmesi. Sanıyorum bu iki düzenleme yapıldığında bina tamamlama sigortasının önünde engel kalmayacak. Bu açıdan değerlendirildiğinde bina tamamlama sigortasının Orta Vadeli Program'da yer alması kritik öneme sahip."