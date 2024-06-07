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Bina Tamamlama Sigortası Kapsamı Genişletildi

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bina tamamlama sigortasında yeni döneme ilişkin açıklama yaptı. Bina tamamlama sigortasının kapsamının genişletildiği ve işleyişinde değişikliklere gidildiği belirtildi. Ayrıca, arsa sahipleri de bu sigortayı talep edebileceklerdir.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), bina tamamlama sigortasında yeni döneme ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

2015'ten bu yana uygulanmakta olan bina tamamlama sigortasının kapsamının genişletildiği ve işleyişinde değişikliklere gidildiği anlatılan açıklamada, "Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilave olarak 6 Şubat depremi sonrası hız kazanan kentsel dönüşüm projeleriyle diğer tüm inşaat projeleri, bina tamamlama sigortası kapsamına alınmıştır. Böylelikle, tüketicilerin yanı sıra arsa sahipleri de müteahhitlerinden bu sigortayı talep edebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Bina tamamlama sigortasıyla satıcı/müteahhidin; iflası, ölümü ve teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu teslim edememesinin teminat altına alındığı ifade edilen açıklamada, teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutun teslim edilememesi halinde, mevzuata veya ruhsatlı projeye aykırı işlemler de teminat kapsamına dahil edilerek arsa sahipleri/tüketicilere sağlanan korumanın güçlendirildiği belirtildi.

Ayrıca konutun sigorta şirketince tamamlanacak olması durumda, sigorta şirketince gecikme süresince hak sahiplerine emsale göre hesaplanacak kira ödemesi yapılmasına ilişkin düzenlemeyle hak sahiplerinin olası mağduriyetlerinin önüne geçildiği kaydedildi.

Mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi

İlave olarak hem satıcının/müteahhidin hem de hak sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir işleyiş kurgulandığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlamda, hak sahiplerinin birikimlerinin teminat altına alınmasının yanı sıra satıcı/müteahhitlerin yasal olarak sunmakla sorumlu oldukları teminata, banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubuna başvurmadan ulaşabilme imkanı sağlanarak finansal alternatif yaratılmıştır. Son olarak, sigorta şirketlerinin, satıcı/müteahhit üzerinde yapacağı risk değerlendirmesi ile projeye idari, teknik ve finansal risk denetimi sağlanması sonucu sigortanın risk yönetim fonksiyonu da devreye sokularak, inşaat sektöründe ikincil bir denetim mekanizmasının yaratılması sağlanmıştır. Böylece, kentsel dönüşüm ve ön ödemeli konut satış projeleri başta olmak üzere tüm inşaat projelerinde yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi konusunda önemli bir adım atılmıştır."

Kaynak: AA / Ekonomi

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