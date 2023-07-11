Bin-Şifa, Uluslararası Londra Bal Ödülleri'nde altın ödülü kazandı

Bingöl Arıcılar Birliği markası Bin-Şifa'nın Uluslararası Londra Bal Ödülleri 2023 Yarışmasında altın ödülü kazandığı bildirildi. Bingöl Arıcılar Birliği'nden yapılan açıklamada, Uluslararası Londra Bal Yarışması ödül töreninin İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendiği belirtildi. Bin-Şifa'nın ödülünün Bingöl Arıcılar Birliği adına Zaza FC London Başkanı Ömer Baraç tarafından alındığı kaydedilen açıklamada şunlar denildi: 'Uluslararası Londra Bal Ödülleri 2023 Yarışması'nda Bingöl balımızın kalitesi bir kez daha ispatlandı. Bingöl ili Arı Yetiştiricileri Birliğimizin markası Bin-Şifa'nın yanı sıra Bingöl adına yarışmaya giren Göl Bal ve Sirin Bal da yarışmada ödül kazandı.'