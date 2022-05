Bin 200'den fazla stant var! El emeği göz nuru ürünler bu festivalde hak ettiği değeri buluyor - Haberler

Tuzla Belediyesi ve Tuzla Kent Konseyi işbirliğinde 'Tuzla Kent Festivali' başladı. Viaport Marina Uluslararası Fuar, Kongre ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda Tuzlalı vatandaş katıldı. Programda katılımcılar kurdele keserek stantları ziyaret ettiler.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER STANTLARDA YERİNİ ALDI

Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınlar el emeği ürünlerini sergilemeye başladılar. El emeği vazolardan el örgülerine, avizelerden tablolara, seramikten midye kabuklarına kadar birbirinden farklı ürünlerin satışına başlandı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı ve Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü de festivalde yerini aldı. Ayrıca festivalde ikinci el eşya, antika mezat, yarışmalar, eğlenceler ve sürpriz hediyeler de ziyaretçileri bekliyor.

"BURADAKİ AMACIMIZ TABİİ Kİ BİR EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİ ÜRETEN İNSANLARI DESTEKLEYEBİLMEK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Şu anda sayabildiğimiz kadarıyla bin 200 stant kurulmuş durumda. Bugünlerde biraz katılımların artmasını da bekliyoruz. Festival bitimine kadar herhalde bir bin 500 standın bulacağını düşünüyoruz. Buradaki amacımız tabii ki bir el emeği göz nuru ürünleri üreten insanları destekleyebilmek. Burada ikinci kurulan bir stant modelimiz var ki oradaysa ikinci el ürünler, kullanılmış ürünlerin sergilenmesi. Aslında eski ile yeni dediğimiz ürünlerin gerçek sahibini bulduğunda ise yeni olan ürünlerin sergilendiği stantlar var. Dolayısıyla ziyaretçilerimizin ve misafirlerimizin her alışverişini üreten insanları o hak ettiği değeri onlar için en kıymetli olan ürünlerinin değer bulması hak ettiği değeri verebilmek, hem de bu ikinci el ürünleri sergileyen stantlardan yapılacak olan her bir alışverişin, her bir etkileşimin dünyadaki kısıtlı kaynaklarımızın korunmasına, geleceğimiz olan gençlerimize, gelecek nesillere bıraktığımız ekolojik dengeye, karbondioksit emisyonuna ve üretim matlarının yeniden olmaması kısıtlı enerji kaynaklarımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bir sosyal sorumluluk projesi gibi de düşündüğümüz bu çalışmayla birlikte güzel etkinlikler olacak. Burada konserlerimiz olacak. Ve elde edilen gelirlerse yine bir sosyal sorumluluk projesi olaraksa kent konseyimizle birlikte buradan daha ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza dağıtacağımız ikinci bir sosyal sorumluluğu da hayata dönüştürmüş olacağız" dedi.

"KADIN KENT GÖNÜLLERİMİZ 11 YILDIR ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Burada bin 200 standın içerisinde Gönül Elleri Çarşısı'nın da standı var. Gönül Elleri Çarşımızın bu konudaki çalışmaları oldukça fazla. Yardım meleği gibi çalışan Kadın Kent Gönüllülerimiz birçok çalışma yapıyorlar. El emeği ürünleri sergiliyorlar. Kadın Kent Gönüllülerimiz çalışmalarına 11 yıldır devam ediyor. Bugün burada da çok güzel bir stant oluşturdular" şeklinde konuştu.

"HERKESİN KATILIM SAĞLAMASINI İSTEDİK"

Tuzla Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak ise," Bir hayalimiz olan Kent Festivalimizin 5'incisini yapıyoruz. Bu sefer Türkiye'nin geneline davet vererek herkesin katılım sağlamasını istedik. Kadın bir başkan olarak kadından kadına destek olması için onların çalışmalarını buraya taşıdık" ifadelerine yer verdi.

