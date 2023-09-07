Bilkent Cyberpark, Türkiye-Kazakistan işbirliğini derinleştirmek istiyor

Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Türkiye ile Kazakistan arasında yapılacak işbirliklerine bağlı olarak ihracatın artırılmasını hedeflediklerini belirtti. İnaltekin, Kazakistan ile uzun süredir devam eden işbirliğini, teknoloji odağında derinleştirmek istediklerini söyledi.

Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Türkiye ile Kazakistan arasında yapılacak işbirliklerine bağlı olarak ihracatın artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Kazakistan ile uzun süredir devam eden işbirliğimizi, teknoloji odağında derinleştirmek istiyoruz." dedi.

İnaltekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknoloji geliştirme bölgesi olan Cyberpark'ın, bünyesinde 280 firmanın yer aldığını ifade ederek, teknoparkta Türk firmaları tarafından hem yurt içi hem de yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar için yazılım ve teknolojik ürünlerin geliştirildiğini söyledi.

Teknopark bünyesindeki firmaların ürünlerinin pazarlanmasına destek olduklarını anlatan İnaltekin, özellikle ihracat ve ithal ikame odaklı aktiviteler yaptıklarını bildirdi.

Söz konusu faaliyet kapsamında yakın zamanda 16 firmanın yer aldığı ticaret heyeti olarak Kazakistan'a bir ziyarette bulunduklarını dile getiren İnaltekin, ziyarette bu ülkedeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firma yöneticileriyle görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Görüşmelerin Türk firmaları açısından çok verimli olduğuna işaret eden İnaltekin, "Şu ana kadar 3 firmamız, Kazakistan'daki kamu ve özel sektör firmalarıyla savunma sanayisi, telekom, finansal teknoloji başlıklarında işbirlikleri imzaladı. Bu firmalardan 2 tanesi de, Kazakistan'da, söz konusu işlerin yürütülmesi amacıyla ofis açtı." diye konuştu.

Kazakistan heyeti Türkiye'ye gelecek

İnaltekin, ticaret heyeti tarafından Kazakistan'da yapılan Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun başarılı çıktılarından dolayı, Kazakistan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yöneticilerini Cyberpark'ta ağırlayacaklarını kaydetti.

İnaltekin, 18-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliğe, Türkiye'deki teknoloji ve yazılım firmaları temsilcilerini de davet ederek, "Kazakistan, ülkemizdeki Türk firmalarıyla yeni işbirlikleri yaparak, yerli ve milli teknoloji konusunda destek almak istiyorlar. Bundan dolayı Kazakistan ile işbirliği yapmak isteyen tüm firmalarımızı etkinliğimize bekliyoruz." dedi.

Türk firmalarının çalışmalarına göre, Kazakistan'daki kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektör firmalarını eşleştirdiklerini anlatan İnaltekin, işbirliği kapsamında yerli firmaların söz konusu ülkede açacağı ofislerde çalışmalar yürütüleceğini bildirdi.

İnaltekin, Kazakistanlı yaklaşık 20 firmanın gelmesini beklediklerini dile getirerek, "Kazakistan'ın öncü kurumları, Türkiye bilişim ekosistemiyle Ankara'da bir araya gelecek. İki ülke arasında yapılacak işbirliklerine bağlı olarak ihracatın artırılmasını hedefliyoruz. Kazakistan ile uzun süredir devam eden işbirliğini, teknoloji odağında derinleştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.