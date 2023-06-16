Bilgiçler Yapı, İstanbul Bayrampaşa'da 3.1 milyar liralık akıllı ticaret ve iş merkezi projesi için hazırlanıyor

Bilgiçler Yapı, İstanbul Bayrampaşa'daki 95 bin metrekarelik ofis ve ticari ünite projesi için 3 milyar 100 milyon lira yatırım yapmaya hazırlanıyor. Projeyle şirketlerin kaynaklarından tasarruf etmesini ve verimliliklerini artırmayı hedefliyor.

Bilgiçler Yapı, yakın zamanda hayata geçirecekleri İstanbul Bayrampaşa'daki akıllı ticaret ve iş merkezi projelerine 3 milyar 100 milyon liralık yatırım yapacaklarını duyurdu.

7 YILDA 7 MİLYARLIK YATIRIM YAPTILAR

Gayrimenkul sektöründe son 7 yılda 7 milyar 200 milyon liralık yatırım yaparak 5 projeye imza attıklarını belirten Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, "İstanbul'da ticari yapılar çok eski ve birçoğunun yenilenmeye ihtiyacı var. Bu yüzden metropolün ticari olarak kalbi diyebileceğimiz Bayrampaşa'da 95 bin metrekare kapalı alanda ofis ve ticari ünitelerden oluşan yeni projemizi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Çok yakında ön talep sürecinin başlayacağı projemiz için hazırlıkları tamamladık. Bu proje için 3 milyar 100 milyon lira yatırım yapacağız. Proje, bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve tecrübelerimizin bir çıktısı olarak ustalık eseri niteliği taşıyor" diye konuştu.

Projeleriyle birlikte ticarette ihtiyaç duyulan dükkan, depo, antrepo, showroom, oto galeri ve imalathane gibi farklı fonksiyonlardan oluşan ferah ortamlar hazırladıklarının altını çizen Bilgiç, "Bugüne kadar 141 bin metrekarelik ticari üniteyi hayata geçirdik. Yeşil bina kavramını çokönemsiyoruz. Enerji verimliliği ve tasarrufunu ön planda tutuyoruz. Yeni projemizde de kendi enerjisini üreten, doğayla uyumlu yapılar inşa edeceğiz. Her kata tır giriş imkanı, 7 metreye kadar yüksek tavan, doğal havalandırma gibi unsurlar katıyoruz. Doğal sirkülasyonlu havalandırma sistemleriyle egzoz, fabrika dumanı gibi ağır kokuların hissedilmesini önlüyoruz. Şehir merkezine, otoyollara ve havalimanlarına yakınlığıyla lojistik olarak kritik lokasyonlarda konumlanan projelerimizle ticari koşulları iyileştirerek, sektör oyuncularının işini kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİ KONUT PROJELERİMİZ İÇİN ARAZİ ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR"

Konut sektöründeki yatırımlarına da 2025'e kadar devam edeceklerini dile getiren Bilgiç, "Göl İstanbul ve Minas Park ile de 97 villa ve 72 konutu teslim ettik. Akıllı ticaret ve iş merkezlerimiz AKTİM 1, 2 ve 3 olmak üzere 141 bin metrekarelik ticari ünitemizi de tamamladık. Az katlı ve yatay mimariyi ön planda tuttuğumuz tasarımlarla gerçekleştirdiğimiz projelerimize yenilerini eklemek için arazi arayışlarımız, zemin etütlerimiz, proje çalışmalarımız devam ediyor. Bayrampaşa'daki ticari projemiz haricindeki yeni yatırımlarımız için de 3 milyar 500 milyon liralıkçalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.