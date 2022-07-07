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Bileyicilerin yoğun kurban bayram mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Bileyicilerin yoğun kurban bayram mesaisi başladı

Kurban Bayramına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte bileyicilerin işleri de yoğunlaştı.

Kurban Bayramına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte bileyicilerin işleri de yoğunlaştı.

Manyas ilçe merkezinde çarşıya koydukları tezgahlarında kurban etlerinin parçalanmasında kullanılan satır, bıçak, çakıları bileyen bileyiciler, akşamın geç saatlerine kadar hatta gece bile çalıştıklarını söylediler. Ali ve idris Orakçı kardeşler "Her kurban Bayramından üç-dört gün önce çarşıda kurduğumuz tezgahlarımız da bileyici taşlarımızla ve özenle, kurban kesecek olan vatandaşlarımızın satırları ve diğer gereksinimi olan bıçak ve çakılarını biliyoruz, bunun karşılığında ise bıçaklar için 7,5-15 TL. ücret alıyoruz, bu şekilde bizim de bayram harçlığımız çıkıyor. " - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Manyas Kurban Ekonomi Haberler

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