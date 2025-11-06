Haberler

Biletinial Kids ile Ara Tatil Rehberi: Eğlenceli Etkinlikler Bir Arada

Güncelleme:
Biletinial, çocuk ve aileler için 'Biletinial Kids' kategorisiyle 2025-2026 eğitim yılının ara tatili için etkinlikler hazırladı. Şehir dışına çıkamayan ailelere yönelik etkinlik seçkisi, tiyatrodan sinemaya birçok aktivite sunuyor.

Biletinial, "Biletinial Kids" kategorisiyle çocuk ve aileler için etkinliklerin bulunduğu "ara tatil rehberi" hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim yılının ilk ara tatili yaklaşırken, şehir dışına çıkamayan ya da plan yapamayan aileler için en önemli soru, "Çocuğum için en doğru etkinliği nasıl seçerim?" oluyor.

Bu kapsamda Biletinial Kids, 10-14 Kasım döneminde gerçekleştirilecek ara tatil için birçok etkinliği bir araya getirerek seçkiye dönüştürdü.

Tiyatrodan sinemaya, yaratıcı atölyelerden müzikallere kadar uzanan program, çocukların tatilini eğlenceli ve öğretici hale getirirken, ailelerin etkinlik arama sürecini de kolaylaştırıyor.

Kategorinin arayüzü sayesinde şehir, tarih ve yaş grubuna göre filtreleme yapılabiliyor, biletleme işlemi tamamlanabiliyor.

Birçok şehirde etkinlikler gerçekleştirilecek

Kategoride, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Balıkesir, Nevşehir, Samsun ve daha birçok şehirde sahnelenecek çocuk tiyatroları, dans gösterileri ve sinema filmleri bulunuyor.

Sanatı deneyimlemek isteyen minikler için resim, heykel, drama ve müzik gibi alanlarda düzenlenen yaratıcı atölyeler de programda yer alıyor.

Öne çıkan etkinlikler arasında Dolap Gençlik Müzikali, Pinkfong Baby Shark Live Show, Ceviz Adam Müzikali, Olaf Sihirli Kule, Küçük Prens Müzikali ve Afacanlar Sirki gibi gösteriler bulunuyor. Ayrıca Bızdık ile Dumbo, Pinokyo'nun Maceraları, Sünger Bob, Küçük Prens ve 80 Günde Dünya Turu gibi çocuk oyunları dikkati çekiyor.

Kategori, ara tatil döneminde çocuklara kültür-sanatla dolu, eğlenceli ve öğretici bir dünya sunarken, ailelere de etkinlik arama sürecinde çözüm sağlıyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
