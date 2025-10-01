Haberler

Biletinial, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Sokak Hayvanları İçin Özel Film Gösterimi Düzenliyor

Biletinial, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Sokaklar Bile Yasak Bize Derneği yararına özel bir film gösterimi düzenliyor. Gelir, sokak hayvanlarının ihtiyaçları için kullanılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Sokaklar Bile Yasak Bize Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği yararına düzenlenecek gösterimin biletleri, Biletinial üzerinden satışa çıkarıldı.

Biletinial Torun Center Sinemaları'nda yarın gerçekleştirilecek etkinlikte elde edilecek gelirin tamamı, Sokaklar Bile Yasak Bize Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği'ne aktarılarak, sokak hayvanlarının tedavi, mama ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Sinemaseverlerin, bilet alarak katılabilecekleri etkinliğe "bağış" bileti satın alarak da destek olunabilecek.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
