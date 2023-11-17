Biletbayisi.com yaz aylarında en çok tercih edilen uçuş rotalarını açıkladı

Biletbayisi.com, 2023 yaz dönemini kapsayan seyahat tercihlerine ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, yaz aylarında yurt içinde en popüler rota olarak "İstanbul-Antalya" öne çıkarken, en çok tercih edilen uçak bileti destinasyonu ise "İstanbul-Muğla" oldu. Yurt dışında en fazla "İstanbul-Londra" rotası aranırken, en çok "İstanbul-Bakü" biletleri satıldı.

Yıl içinde popülerliği artan rotalarda dikkat çekici değişiklikler gözlemlendi. Özellikle "İstanbul-Mardin" ve "İstanbul-Berlin" rotalarında uçak bileti aramalarında belirgin bir artış yaşanırken, haziranda gerçekleşen en yüksek uçak bileti satışları, Kurban Bayramı tatil dönemine denk geldi. Bu dönemdeki satışlar, diğer yaz aylarına kıyasla yüzde 70 arttı.

Yaz döneminde web kullanıcıları özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Trabzon şehirleri için uçak biletleri satın almayı tercih ederken; İOS kullanıcıları İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Ankara destinasyonlarına yoğun ilgi gösterdi. Android kullanıcıları ise İstanbul, Antalya, Muğla, Adana ve İzmir için uçak bileti satın aldı.

En pahalı yurt dışı uçak bileti İstanbul-Medellin rotası oldu

Verilen bilgiye göre, biletbayisi.com üzerinden alınan en pahalı yurt dışı uçak bileti, gidiş-dönüş İstanbul-Medellin rotası oldu. Bu rota için 89 bin 426,29 TL ödendi. Yurt içi uçak bileti satışında en pahalı olan ise gidiş-dönüş Sivas-Kıbrıs rotası için 15 bin 822 TL olarak gerçekleşti.

Yurt içi uçak biletinde en ucuz bilet temmuzda "İstanbul-İzmir" rotasında 299 TL'ye, yurt dışı destinasyonunda ise İstanbul-Londra uçuşunda 879 TL'ye satın alındı.

Mobil uygulama kullanımı özellikle kadınlarda daha yaygın bir şekilde görüldü. Her ay yeni özellikler ekleyerek kullanıcı kitlesini genişleten biletbayisi.com uygulaması üzerinden uçak bileti satın alanların yaş ortalaması 34 oldu. Bu kullanıcıların yüzde 64'ü kadınlardan, yüzde 36'sı ise erkeklerden oluştu.

Biletbayisi.com mobil uygulaması

Açıklamada yer alan bilgiye göre, biletbayisi.com, şimdi tüketicilerin daha da yakınında yer alıyor. Uçuşları planlamak, biletleri güvenle satın almak ve seyahat deneyimini kolaylaştırmak için şirketin mobil uygulamasını keşfetmek yeterli oluyor.

Biletbayisi.com mobil uygulaması, uçuş rezervasyonlarını hızlı ve kolay bir şekilde yapmaya olanak tanırken, gelişmiş arama filtreleri ve kullanıcı dostu ara yüzü, istenen tarihlerde en uygun fiyatlı biletleri anında bulup, rezervasyonun tamamlanmasını sağlıyor.

Güvenli ödeme sisteminde kredi kartı veya diğer ödeme yöntemleri kullanılabiliyor, mobil uygulama üzerinden özel kampanya ve indirimlerden anında haberdar olunabiliyor.