Biletbayisi.com, Dijital Seyahat Alışkanlıklarını Açıkladı

Biletbayisi.com, e-ticaretin getirdiği dönüşümle dijitalleşen seyahat sektöründeki güncel kullanıcı alışkanlıkları ve piyasa dinamikleri üzerine paylaşımda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, e-ticaretin yalnızca moda, teknoloji veya gıda sektörleriyle sınırlı kalmadığı Türkiye'de, seyahat sektörü de dijital satış hacminde hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi.

Biletbayisi.com'un yılın ilk 9 ayını kapsayan verilerine göre, çevrim içi bilet satışları, bir önceki yıla göre yüzde 38 artış gösterdi. Özellikle mobil uygulama ve hızlı ödeme sistemlerindeki gelişmeler, kullanıcıların seyahat planlarını saniyeler içinde yapabilmesini sağladı.

Bilet satışlarının yüzde 72'si mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirildi. Kullanıcıların büyük bölümünün, hem uçak hem de otobüs bileti satın alırken fiyat karşılaştırması, rota seçenekleri ve iptal güvencesi gibi özellikleri tek ekranda görmek istemesi, bu durumda etkili oldu.

Biletbayisi.com, bu eğilimi desteklemek amacıyla mobil arayüzünde "tek tıklama ile ödeme" ve "dinamik fiyat uyarısı" sistemlerini devreye aldı. Bu özellikler sayesinde ortalama satın alma süresi 4'ten 2 dakikaya indi.

Yılın ilk üç çeyreğinde uçak bileti satışları, toplam rezervasyonların yüzde 64'ünü oluşturdu. En yoğun hatlar arasında İstanbul-İzmir, Ankara-Antalya ve Trabzon-İstanbul öne çıktı.

Otobüs biletlerinde, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış kaydedildi. Özellikle yaz sezonunda Ege ve Akdeniz yönlü hatlarda yoğunluk yaşanırken, kullanıcıların yüzde 82'si biletini mobil ya da internet platformları üzerinden satın aldı.

Ulaşımın yanı sıra seyahat sonrası mobilitede de dijital dönüşüm yaşandı. Platformun araç kiralama servisinde, 2025 yaz dönemi boyunca rezervasyon sayısı yüzde 65 arttı. Kullanıcıların tercihi, genellikle "ekonomik sınıf" araçlardan yana olurken, elektrikli araç kiralama oranı da yüzde 18'e yükseldi. Bu eğilim, hem çevre bilincinin artması hem de akaryakıt fiyatlarındaki yükselişle paralel ilerledi.

Erken rezervasyon ve kısa uçuş tercihleri arttı

Seyahat planlama alışkanlıklarında da değişim yaşandı. Yolcuların yüzde 54'ü biletlerini seyahat öncesi 10 günlük dönemde, yüzde 31'i ise erken rezervasyon döneminde satın aldı.

Kısa süreli tatil planları ve hafta sonu seyahatleri de iç hat uçuşlarına talebi artırdı. Antalya, İzmir, Muğla ve Kapadokya en çok tercih edilen rotalar oldu.

Biletbayisi.com, yapay zeka destekli sistemlerin sektörde ağırlığını artırması nedeniyle "akıllı rota önerileri", "uçuş geçmişine göre fiyat tahmini" ve "kişiye özel kampanyalar" gibi modülleri aktif hale getirmeyi planlıyor.

"Deneyim merkezli yeni bir ekonomi modeli olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletbayisi.com Mali İşler Müdürü Ömer Kodet, artan çevrim içi talebi yalnızca teknolojik bir değişim değil, deneyim merkezli yeni bir ekonomi modeli olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Teknolojik gelişmeler nedeniyle kullanıcıların bileti elden satın almadığını, uçuş, otobüs ve araç kiralamayı bir arada planladıkları bütüncül bir seyahat deneyimi oluşturduklarını aktaran Kodet, "Bu eğilim, seyahat sektörünü e-ticaretin en yenilikçi alanı haline getirdi. Biletbayisi.com olarak, her adımı kolaylaştıran ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunan yapay zeka tabanlı çözümler üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.