Haberler

Biletbayisi.com, Dijital Seyahat Alışkanlıklarını Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biletbayisi.com, e-ticaretin seyahat sektöründeki etkisini ve değişen kullanıcı alışkanlıklarını paylaştı. Çevrim içi bilet satışları %38 artarken, mobil cihazlar üzerinden yapılan satışların oranı %72'ye ulaştı. Kullanıcıların tercihlerindeki değişimler ve gelecekteki yenilikler de detaylandırıldı.

Biletbayisi.com, e-ticaretin getirdiği dönüşümle dijitalleşen seyahat sektöründeki güncel kullanıcı alışkanlıkları ve piyasa dinamikleri üzerine paylaşımda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, e-ticaretin yalnızca moda, teknoloji veya gıda sektörleriyle sınırlı kalmadığı Türkiye'de, seyahat sektörü de dijital satış hacminde hızlı büyüyen alanlardan biri haline geldi.

Biletbayisi.com'un yılın ilk 9 ayını kapsayan verilerine göre, çevrim içi bilet satışları, bir önceki yıla göre yüzde 38 artış gösterdi. Özellikle mobil uygulama ve hızlı ödeme sistemlerindeki gelişmeler, kullanıcıların seyahat planlarını saniyeler içinde yapabilmesini sağladı.

Bilet satışlarının yüzde 72'si mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirildi. Kullanıcıların büyük bölümünün, hem uçak hem de otobüs bileti satın alırken fiyat karşılaştırması, rota seçenekleri ve iptal güvencesi gibi özellikleri tek ekranda görmek istemesi, bu durumda etkili oldu.

Biletbayisi.com, bu eğilimi desteklemek amacıyla mobil arayüzünde "tek tıklama ile ödeme" ve "dinamik fiyat uyarısı" sistemlerini devreye aldı. Bu özellikler sayesinde ortalama satın alma süresi 4'ten 2 dakikaya indi.

Yılın ilk üç çeyreğinde uçak bileti satışları, toplam rezervasyonların yüzde 64'ünü oluşturdu. En yoğun hatlar arasında İstanbul-İzmir, Ankara-Antalya ve Trabzon-İstanbul öne çıktı.

Otobüs biletlerinde, yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış kaydedildi. Özellikle yaz sezonunda Ege ve Akdeniz yönlü hatlarda yoğunluk yaşanırken, kullanıcıların yüzde 82'si biletini mobil ya da internet platformları üzerinden satın aldı.

Ulaşımın yanı sıra seyahat sonrası mobilitede de dijital dönüşüm yaşandı. Platformun araç kiralama servisinde, 2025 yaz dönemi boyunca rezervasyon sayısı yüzde 65 arttı. Kullanıcıların tercihi, genellikle "ekonomik sınıf" araçlardan yana olurken, elektrikli araç kiralama oranı da yüzde 18'e yükseldi. Bu eğilim, hem çevre bilincinin artması hem de akaryakıt fiyatlarındaki yükselişle paralel ilerledi.

Erken rezervasyon ve kısa uçuş tercihleri arttı

Seyahat planlama alışkanlıklarında da değişim yaşandı. Yolcuların yüzde 54'ü biletlerini seyahat öncesi 10 günlük dönemde, yüzde 31'i ise erken rezervasyon döneminde satın aldı.

Kısa süreli tatil planları ve hafta sonu seyahatleri de iç hat uçuşlarına talebi artırdı. Antalya, İzmir, Muğla ve Kapadokya en çok tercih edilen rotalar oldu.

Biletbayisi.com, yapay zeka destekli sistemlerin sektörde ağırlığını artırması nedeniyle "akıllı rota önerileri", "uçuş geçmişine göre fiyat tahmini" ve "kişiye özel kampanyalar" gibi modülleri aktif hale getirmeyi planlıyor.

"Deneyim merkezli yeni bir ekonomi modeli olarak görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletbayisi.com Mali İşler Müdürü Ömer Kodet, artan çevrim içi talebi yalnızca teknolojik bir değişim değil, deneyim merkezli yeni bir ekonomi modeli olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Teknolojik gelişmeler nedeniyle kullanıcıların bileti elden satın almadığını, uçuş, otobüs ve araç kiralamayı bir arada planladıkları bütüncül bir seyahat deneyimi oluşturduklarını aktaran Kodet, "Bu eğilim, seyahat sektörünü e-ticaretin en yenilikçi alanı haline getirdi. Biletbayisi.com olarak, her adımı kolaylaştıran ve kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunan yapay zeka tabanlı çözümler üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin Kabaiş'in flörtünün ilk ifadesi

Soruşturma KKTC'ye uzandı: İşte Rojin'in flörtünün ilk ifadesi
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Can Holding'e 2. dalga operasyon! Kenan Tekdağ dahil 26 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da yeni operasyon! Patronlar ve eski rektör gözaltında
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.