Haberler

Biletbayisi.com, Ara Tatil Döneminde Uçak Bileti Talebinde Artış Yaşandığını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Biletbayisi.com, 10-14 Kasım tarihleri arasında iç ve dış hatlarda bilet talepleri konusunda önemli bir artış yaşandığını duyurdu. İç hatlarda toplam talep %28, dış hatlarda ise %24 oranında arttı. İstanbul çıkışlı hatlar en çok talep gören rotalar arasında yer aldı.

Biletbayisi.com, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin yapılacağı 10-14 Kasım'da iç ve dış hat bilet taleplerinde artış yaşandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Biletbayisi.com'un platform verileri 10-14 Kasım dönemine yönelik bilet arama ve rezervasyonlarında güçlü bir ivmeye işaret ediyor.

İç hatlarda toplam talep (arama+biletleme) son dört haftalık ortalamaya göre yüzde 28 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 yükseldi. Dış hatlarda ise kısa menzilli ve vizesiz destinasyonların etkisiyle toplam talep haftalık ortalamaya göre yüzde 24, yıllık bazda yüzde 17 arttı.

İstanbul çıkışlı hatlar başı çekerken, İstanbul-İzmir yüzde 34, İstanbul-Antalya yüzde 31, Ankara-İstanbul yüzde 27 arttı. Bölgesel hareketlilikte ise İzmir-Adana yüzde 24, İstanbul-Trabzon yüzde 21, Diyarbakır-İstanbul 18 yükseldi. Ortalama satın alma penceresi ise 12,3 günden 9,8 güne inerken, tek yön bilet payı yüzde 43'e yükseldi.

Dış hatlarda da talep artışının yaşandığı en yüksek rotalar arasında İstanbul-Dubai, İstanbul-Şarm El-Şeyh, İstanbul-Belgrad, İstanbul-Tiflis ve İstanbul-Bakü yer aldı. Schengen'e bağlantılı gidişler yüzde 12-15 aralığında artarken, doğrudan Schengen hatlarında yıllık artış yüzde 8 ile sınırlı kaldı. Ortalama satın alma penceresi de 14,1 günden 11,2 güne geriledi ve tek yön payı yüzde 36 oldu.

Gidiş yoğunluğuna bakıldığında 8-9 Kasım, dönüş yoğunluğu ise 14-17 Kasım olarak görüldü. Uçuş saati tercihleri ise 18.00-23.00 dilimi yüzde 37 ile ilk sırada olurken, 6.00-10.00 dilimi yüzde 29 ile ikinci sırada yer aldı.

İç hatlarda fiyat endeksi, ekim son haftasına göre yüzde 6 yükseldi. Esnek/cezasız değiştirilebilir bilet payı, iç hatta yüzde 22, dış hatta 19 olarak öne çıktı. Kalkışa72 saatten az kala yapılan alımların toplam içindeki payı iç hatta yüzde 17, dış hatta yüzde 13 oldu.

Kış turizmi beklentileriyle İstanbul-Kayseri hattında yüzde 19, İzmir-Erzurum hattında yüzde 16 artış kaydedildi. Aile ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı Ankara-Gaziantep hattında yüzde 20, İstanbul-Şanlıurfa hattında yüzde 15 artış görüldü.

Kısa tatil destinasyonlar arasında Abu Dabi yüzde 23, Podgorica yüzde 18 ve Saraybosna yüzde 14 artışla öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletbayisi.com Mali İşler Müdürü Ömer Kodet, ara tatilin süresi ve takvimdeki konumunun, talebin hafta sonuna yığılmasına ve tek yön-farklı havalimanı kombinasyonlarının artmasına neden olduğunu belirtti.

Kodet, bu yıl dikkati çeken farkın, kalkışa 5-10 gün kala yapılan hızlı alımların payındaki artış ve vizesiz/kısa menzilli dış hat rotalarının belirgin üstünlüğü olduğunu vurgulayarak, "İç hatta İstanbul-İzmir/Antalya, dış hatta Dubai, Şarm El-Şeyh, Belgrad ara tatilin kazananları." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek

Pazar günkü tarihi adım sonrası Erdoğan'dan Beştepe'de kritik zirve
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari

Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir

Partisi birinci çıktı! Ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Türkiye'yi sarsan faciada can veren minik Doğa, Grand Kartal Otel sahipleriyle aynı karede

Yürek yakan kare! Minik Doğa, ölümüne neden olanlarla aynı karede
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

Liselilere fotoğraf gösterip kim olduğunu sordular, sonrası dehşet
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Gülşen, sahneye para atan hayranına kızdı: Üzerinde Atatürk var

Sahneye para atanları fırçaladı: Üzerinde Atatürk var
İspanya'nın HÜRJET kararı Atina'nın uykularını kaçırdı: Türkiye zırhlanıyor

Komşunun uykularını kaçıran imza: Erdoğan altın anlaşmalar yapıyor
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.