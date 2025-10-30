Biletbayisi.com, Ara Tatil Döneminde Uçak Bileti Talebinde Artış Yaşandığını Açıkladı

Biletbayisi.com, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinin yapılacağı 10-14 Kasım'da iç ve dış hat bilet taleplerinde artış yaşandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Biletbayisi.com'un platform verileri 10-14 Kasım dönemine yönelik bilet arama ve rezervasyonlarında güçlü bir ivmeye işaret ediyor.

İç hatlarda toplam talep (arama+biletleme) son dört haftalık ortalamaya göre yüzde 28 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 yükseldi. Dış hatlarda ise kısa menzilli ve vizesiz destinasyonların etkisiyle toplam talep haftalık ortalamaya göre yüzde 24, yıllık bazda yüzde 17 arttı.

İstanbul çıkışlı hatlar başı çekerken, İstanbul-İzmir yüzde 34, İstanbul-Antalya yüzde 31, Ankara-İstanbul yüzde 27 arttı. Bölgesel hareketlilikte ise İzmir-Adana yüzde 24, İstanbul-Trabzon yüzde 21, Diyarbakır-İstanbul 18 yükseldi. Ortalama satın alma penceresi ise 12,3 günden 9,8 güne inerken, tek yön bilet payı yüzde 43'e yükseldi.

Dış hatlarda da talep artışının yaşandığı en yüksek rotalar arasında İstanbul-Dubai, İstanbul-Şarm El-Şeyh, İstanbul-Belgrad, İstanbul-Tiflis ve İstanbul-Bakü yer aldı. Schengen'e bağlantılı gidişler yüzde 12-15 aralığında artarken, doğrudan Schengen hatlarında yıllık artış yüzde 8 ile sınırlı kaldı. Ortalama satın alma penceresi de 14,1 günden 11,2 güne geriledi ve tek yön payı yüzde 36 oldu.

Gidiş yoğunluğuna bakıldığında 8-9 Kasım, dönüş yoğunluğu ise 14-17 Kasım olarak görüldü. Uçuş saati tercihleri ise 18.00-23.00 dilimi yüzde 37 ile ilk sırada olurken, 6.00-10.00 dilimi yüzde 29 ile ikinci sırada yer aldı.

İç hatlarda fiyat endeksi, ekim son haftasına göre yüzde 6 yükseldi. Esnek/cezasız değiştirilebilir bilet payı, iç hatta yüzde 22, dış hatta 19 olarak öne çıktı. Kalkışa72 saatten az kala yapılan alımların toplam içindeki payı iç hatta yüzde 17, dış hatta yüzde 13 oldu.

Kış turizmi beklentileriyle İstanbul-Kayseri hattında yüzde 19, İzmir-Erzurum hattında yüzde 16 artış kaydedildi. Aile ve akraba ziyaretlerinin yoğunlaştığı Ankara-Gaziantep hattında yüzde 20, İstanbul-Şanlıurfa hattında yüzde 15 artış görüldü.

Kısa tatil destinasyonlar arasında Abu Dabi yüzde 23, Podgorica yüzde 18 ve Saraybosna yüzde 14 artışla öne çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biletbayisi.com Mali İşler Müdürü Ömer Kodet, ara tatilin süresi ve takvimdeki konumunun, talebin hafta sonuna yığılmasına ve tek yön-farklı havalimanı kombinasyonlarının artmasına neden olduğunu belirtti.

Kodet, bu yıl dikkati çeken farkın, kalkışa 5-10 gün kala yapılan hızlı alımların payındaki artış ve vizesiz/kısa menzilli dış hat rotalarının belirgin üstünlüğü olduğunu vurgulayarak, "İç hatta İstanbul-İzmir/Antalya, dış hatta Dubai, Şarm El-Şeyh, Belgrad ara tatilin kazananları." ifadesini kullandı.