Biletbayisi.com, 2023'ün en popüler destinasyonlarını derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Biletbayisi.com'un internet sitesi ve mobil uygulamasından el edilen verilerle oluşturulan listede, kullanıcıların tercihleri, demografik yapıları ve seyahat alışkanlıkları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Biletbayisi.com üzerinden yapılan uçak bileti satışları, genellikle planlı ve uzun vadeli tatil planlarını yansıtıyor. Kullanıcılar, genellikle tatil tarihlerini önceden belirleyerek erken rezervasyon avantajlarından faydalanmayı tercih etti.

Biletbayisi mobil kullanıcıları ise daha esnek ve spontane rezervasyonlar yapma eğiliminde seyrederken, son dakika fırsatlarına ve kısa vadeli tatil planlarına daha fazla ilgi gösterdi.

Kadın kullanıcılar genellikle doğa ile iç içe olan destinasyonları tercih ederken, erkek kullanıcılar daha çok macera, tarih ve spor odaklı tatil seçeneklerine ilgi gösterdi. Çocuklu ailelerin tatil tercihleri ise genellikle aile dostu destinasyonlara yöneldi. Plaj tatilleri, temalı parklar, çocuk kulüpleri ve eğlence merkezleri aileler için öne çıkan unsurlardan oldu.

Öğrenci kullanıcılar, bütçe dostu seçenekleri değerlendirirken genellikle grup halinde seyahat etmeyi tercih etti. Genç seyahat tutkunları, yerel festivaller ve keşif turları gibi deneyim odaklı seçenekleri değerlendirirken, eğlenceli ve uygun maliyetli bir tatil planı oluşturdu.

Biletbayisi.com'un 2023 yurt içi popüler destinasyonlar listesinde Antalya zirvede yer alırken, onu sırasıyla Kapadokya, Bozcaada, Bodrum ve Trabzon takip etti.

Yurt dışı popüler destinasyonlar listesinde ise Santorini ilk sırayı alırken, Kyoto ikinci, Barcelona üçüncü, Paris dördüncü, New York beşinci sıraya yerleşti.