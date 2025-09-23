Biletal, TOBB 'Türkiye 100' Listesi'nde 46. Sırada

Obilet'in B2B iştiraki Biletal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan "Türkiye 100" listesinde 46'ncı sıranın sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOBB öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) işbirliğiyle bu yıl 9'uncusu hazırlanan "TOBB Türkiye 100" listesi duyuruldu.

Türkiye'de 2021-2023 yıllarında başvuranlar arasında en hızlı satış geliri artışı sağlayan 100 şirketin yer aldığı listede, Biletal, 46'ncı sırada gösterildi. Aynı dönemde, satış geliri artış oranlarına göre yüzde 936 büyüme yakalayan şirket, dördüncü kez listeye dahil oldu.

Daha önce Deloitte Technology Fast 50 Türkiye 2024 listesine giren Biletal, 2023'te net satış geliri en yüksek teknoloji firmalarına verilen "Big Star Award" ödülünü de kazanmıştı.???????