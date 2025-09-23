Bilecikli Çiftçilerin Çilek Başarısı: Üretimi 30 Katına Çıkardılar

Bilecik'te 25 yıl domates, salatalık ve barbunya üretimi yapan karı koca, bu işi yürütemeyince devlet destekli girdikleri çilek üretimini 5 yılda 30 katına çıkardılar.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Ağlan köyünde 5 yıldır çilek üretimi yapan Hatice-Hasan Perk çifti, ürettikleri yıllık 40 ton çileğe pazar bulmakta zorlanmıyorlar. İlçedeki pastanede, kafeterya ve buna benzer çilek kullanılan esnafa her gün servis eden çiftin amacı şehirlerarası açılmak.

"Kaymakamın bize verdiği yüzde 50 teşvikle bu çileğe yöneldik"

30 yıldır çiftçilikle uğraşan ve son 5 yıldır sadece çilek ektiklerini anlatan Hasan Perk, "Son 5 yıldır çilek işine, çilek sektörüne yöneldik. 5 yıl önce Allah'a şükür Kaymakamın bize verdiği yüzde 50 teşvikle bu çileğe yöneldik. Son yıllarda da daha arttırarak, 20 dönüm ve üzerinde çileğimiz mevcut. İşte ailecek çocuklarla ve Şanlıurfa'dan gelen mevsimlik işçi arkadaşlarımızla bu işi yapıyoruz. Bu iş çok meşakkatli, ilgi isteyen bir iş, fakat ben çok çok memnunum. Olumlu yanı aynı bildiğin çocuk gibi devamlı ilgi bakım istiyor fakat verdiğini de inkar etmiyor" dedi.

"İlk etapta kaymakamlık bize 1 dönüm kadar böyle bir destekli çim verdi"

Hatice Perk ise, "Daha önceleri domates, salatalık, barbunya falan yapıyorduk ve onu yürütemedik. Yürütemedikten sonra 5-6 yıldır çileğe başladık. İlk etapta kaymakamlık bize 1 dönüm kadar böyle bir destekli çim verdi. Biz böylece başladık ve köydeki diğer arkadaşlar bu işi sürdüremedi. Bizim 5'inci yılımız ve 3 senedir işlerimiz çok iyi Allah'a şükür iyi kazanıyoruz. Ailecek bu işi yapıyoruz hatta aile dışında da işçilerimiz var. Sağ olsunlar hem arkadaş olduk, hep beraber aile gibi iç içe olduk" dedi. - BİLECİK