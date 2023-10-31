Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kapalı sebze pazarındaki fiyatları değerlendirdi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri
Vali Aygöl, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan kapalı sebze pazarında esnaf ile fiyatları ve pazarın hareketliliğini değerlendirdi. Alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet etti. Vali Aygöl'ün ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten esnaf teşekkürlerini iletti.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kapalı sebze pazarındaki fiyatları değerlendirdi.
Vali Aygöl, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan kapalı sebze pazarında esnaf ile fiyatları ve pazarın hareketliliğini değerlendirdi. Alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet etti. Vali Aygöl'ün ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten esnaf teşekkürlerini iletti. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi