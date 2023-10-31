Haberler ›› Ekonomi ›› Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kapalı sebze pazarındaki fiyatları değerlendirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kapalı sebze pazarındaki fiyatları değerlendirdi

Vali Aygöl, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan kapalı sebze pazarında esnaf ile fiyatları ve pazarın hareketliliğini değerlendirdi. Alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet etti. Vali Aygöl'ün ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirten esnaf teşekkürlerini iletti.