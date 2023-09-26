Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü Denetimlere Devam Ediyor

Bilecik Valiliği talimatıyla Ticaret İl Müdürlüğü, fiyat etiketi, kasa ile reyon uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışını önlemek için denetimlere aralıksız devam ediyor. Gelen zamlar sonrası artan fiyatları fırsata çeviren ve haksız fiyat artışı yapan yerlere cezai işlemler uygulanıyor.

Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü denetimlere aralıksız devam ediyor.

Bilecik Valiliği talimatı ile Ticaret İl Müdürlüğü fiyat etiketi, kasa ile reyon uyumsuzluğu ve haksız fiyat artışını önlemek adına denetimlere aralıksız devam ediyor. Gelen zamlar sonrası artan fiyatları fırsata çeviren ve haksız fiyat artışını uygulayan yerlere gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Aynı zamanda Ticaret İl Müdürlüğüne gördüğünüz her fiyat etiketini, kasa ile reyonda uyuşmayan fiyatları ve haksız fiyat artışının ihbarını Alo 175'ten yapabilirsiniz. - BİLECİK