Marmara Bölgesi'nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik'teki seralarda salatalık hasadı başladı. Bilecik genelinde 3 bin dekar alanda bulunan seralarda salatalık üretiminden yılda 3 kez ürün alınıyor.

Söğüt ilçesinde, Sakarya Nehri havzasındaki Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı' olarak bilinen köylerde kurulu seralarına sabah erken saatlerde gelen üreticiler, ürünlerini toplayıp sevkiyata hazırlıyor. Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, " Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı' olarak bilinen Çaltı, Akçasu, ve Yakacık Köyünün seralarının bulunduğu yerdeyiz. Bizim Yakacık Köyü'nde 100 bin dönüm çıvarında salatalık ekiliyor. Bizim burada çoğunluk domates. Bu sene salata az. Şu anda daha ilk toplanım. Daha yeni başladık nasipse. Geçen seneye göre biraz verim düşük bu sene" dedi.

"Salatalık hasadı başladı ama bizler değil aracılar kazanıyor"

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım açıklamasının devamında, "Biz burada 8-10 lira arasında toptan satıyoruz. 20 kilometre ilerde Bilecik, Söğüt pazarında 25 lira. Yani biz kazanamıyoruz alıcılar kazanıyor devamlı. Bu sene işte hava şartlarından dolayı döküm az, geçen seneki rekolteyi toplayabilir miyiz bilemiyorum. Şu anda bizim buradan İstanbul, Ankara, Bursa büyük şehirlere komple gidiyor, Adapazarı, İzmit büyük şehirlere gönderiyoruz" dedi. - BİLECİK